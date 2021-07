Dopo Windows 11 Microsoft aggiorna anche l’interfaccia di Office

Microsoft ha annunciato il redesign delle app desktop di Office per Windows 10 e Windows 11, un aggiornamento che offre un’esperienza semplice e più coerente in modo che l’utente possa concentrarsi sul proprio lavoro più facilmente.

Il refresh dell’interfaccia di Office arriva dopo la presentazione del nuovo sistema operativo completamente rinnovato, Windows 11, di cui è disponibile una Insider Preview per gli utenti del Dev Channel nel programma Windows Insider.

In linea con questo importante rilascio, Microsoft ha dunque introdotto anche un aggiornamento visuale di Office allineato con il nuovo sistema operativo Windows 11. Il nuovo look sarà però anche disponibile per chiunque utilizzi Windows 10.

Questo aggiornamento visivo di Office, ha affermato Microsoft, è basato sul feedback dei clienti che hanno chiesto un’esperienza più naturale e coerente all’interno e tra le applicazioni, in particolare su Windows.

Con questo aggiornamento, Microsoft ha introdotto un’interfaccia utente intuitiva, coerente e familiare, utilizzando i principi del Fluent Design, in tutte le applicazioni: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Project, Publisher e Visio.

Microsoft ha allineato questo refresh dell’interfaccia con il design di Windows 11, per fornire esperienze omogenee e senza soluzione di continuità sul Pc.

Tra le novità, Office ora applica una corrispondenza al tema di Windows, incluso quello scuro (Dark Mode), per la sua interfaccia grafica.

Inoltre, la barra degli strumenti di accesso rapido ora è nascosta di default, per rendere l’interfaccia più semplice. Per visualizzarla di nuovo, basta fare semplicemente clic con il tasto destro del mouse sulla barra multifunzione o scegliere l’apposita opzione di visualizzazione.

L’anteprima di questo refresh della user interface sarà disponibile per gli utenti Office Insider del canale Beta che eseguono la release Version 2107 Build 14228.20000 o successiva su Windows 11 o Windows 10.

Ci sono dei problemi conosciuti, in questa build; del resto, lo ricordiamo, si tratta di versioni beta rilasciate per abilitare i test da parte degli Office Insider e ricevere il relativo feedback, per rifinire il prodotto prima del rilascio finale.