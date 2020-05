Distanziamento sociale e comunicazione multimediale

Nella Fase 2 le aziende sono chiamate ad adeguarsi alla nuova normalità modificando la comunicazione, non solo nei contenuti, ma soprattutto negli strumenti.

Allo scopo Gruppo Masserdotti ha ingegnerizzato nuove soluzioni per il business in grado di rispondere alle contingenze della Fase 2.

L’azienda ha anche realizzato un’indagine per analizzare sentiment, esigenze e desiderata dei suoi clienti, che spaziano da insegne franchising al piccolo ristorante, dagli aeroporti internazionali alla farmacia indipendente. Tra i risultati più significativi, la previsione di un importante aumento dell’utilizzo della comunicazione multimediale, che si traduce, a seconda dei settori di impiego, in menù del giorno, sistemi di gestione delle code, rilevazione della temperatura, creazione di una nuova identità del punto vendita.

Tante le novità messe a punto dal reparto R&D del Gruppo Masserdotti per ciascuna delle tre business unit.

La divisione Dominodisplay ha lanciato Health, una linea di soluzioni multimediali che mette a disposizione di retailer, esercenti e aziende totem multimediali integrati con dispositivi di sicurezza che vanno dal gel disinfettante alla misurazione della temperatura corporea e dell’afflusso di utenti.

L’offerta si sviluppa su più livelli, partendo dall’upgrade di dispositivi già installati con le nuove funzionalità, fino alla proposta di sistemi stand alone acquistabili direttamente sullo shop online.

Sono soluzioni di comunicazione tecnologiche che rispondono sia alle esigenze dei piccoli negozi, sia a quelle di progetti enterprise come aeroporti, ospedali, centri commerciali e fiere, “dove la nuova necessità di distanziamento sociale ha contribuito ad accelerare il processo di digital transformation”, spiega l’AD, Alberto Masserdotti.

Tecnologie all’avanguardia che possono essere abbinate a soluzioni analogiche firmate dalle altre due divisioni aziendali: Masserdotti per la stampa digitale e Onframe per il Soft Signage.

“Per Masserdotti abbiamo creato in pochi giorni un e-shop dove acquistare lo speciale Kit di riapertura appositamente studiato per retail, GDO, uffici e aziende”.

Il kit comprende proposte che vanno dai totem ai minitotem porta dispenser per gel disinfettante, dai separatori mobili in plexiglass alle barriere anti droplet da banco cassa, fino ai floor sticker, applicazioni adesive da pavimento per il distanziamento sociale, best seller per la comunicazione in stazioni e aeroporti.

Soluzioni planet friendly sono quelle messe a punto da Onframe, la divisone del Gruppo a cui fa capo il portale verticale per la realizzazione on demand di frame e lightbox personalizzabili. La gamma è stata arricchita con barriere con cornice in alluminio anodizzato e telo trasparente, disponibili in versione da terra o da scrivania e customizzabili nelle dimensioni grazie all’esclusivo configuratore online.