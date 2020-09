Digital Design Days, ad ottobre la quinta edizione

La quinta edizione dei Digital Design Days, ad ottobre, sarà anche la prima digitale e di “restart”, Un’edizione tutta orientata all’innovazione e alla formazione esclusiva con i guru internazionali del design digitale.

Scoprire le ultime strategie e migliorare le proprie capacità con le menti più creative e brillanti del Design Digitale mondiale. Accedere all’evento che permetterà di affrontare le sfide di oggi e cogliere le migliori opportunità per il proprio futuro. Questi i messaggi lanciati alla community globale dei designer dal team organizzatore dei Digital Design Days, previsti dal 22 al 24 ottobre totalmente online. Un’edizione di Restart, dunque, che rimette al centro la professione del designer digitale e ne crea un’occasione di formazione, aggiornamento e stimolo per una riprogettazione del proprio futuro.

Come promesso in occasione del primo annuncio avvenuto lo scorso mese di luglio, i contenuti per i partecipanti saranno veramente esclusivi grazie alla presenza di speaker tra i più accreditati del pianeta: Eric Snowden, Senior Design Director di Adobe; Mara Sandoval, Head of Design and Interaction di World Economic Forum; Cindy Chastain, SVP, Global Customer Experience & Design di Mastercard; Sanja Ristic, Immersive Digital Experiences Animalize; Michelle Morrison, Design Operations di Dropbox; Cristina Baccelli, Facebook Creative Shop Italy, Facebook; Peter Smart, Global Head of Product, Fantasy; Margot Gabel, Lead Designer presso Build in Amsterdam; Vera Maria Glahn, Partner & Managing Director, Field; Rachel Donnat, UCD teacher & coordinator, Gobelins école de l’image; David Ronhel, Founder & Creative Director, HKI; Ferdi & Eylul Alici, Founders & Creative Director di Ouchhh; Michael Wong, Co-Founder Mizko, Raw.Studio; Joel Krieger, Chief Creative Officer di Second Story; Nishita Tamuly, Researcher & Strategist, Your Majesty; Dot Lung, Mother of Social Media Dragons;

Speaker ancora una volta selezionati da tutto il mondo per un programma inedito, sia nel format sia nei contenuti: per la prima volta i relatori condividono con i partecipanti i loro progetti più significativi, raccontandone in dettaglio il percorso e i processi, dal concept iniziale ai risultati finali.

Questa condivisione di esperienze professionali è una occasione formativa unica, concreta, finalizzata a elevare le abilità e le competenze dei partecipanti a ogni livello realizzata solo dai Digital Design Days. I tre giorni di conferenze, masterclass e attività di networking permettono di incontrare i leader visionari, i brand più innovativi, entrare a far parte con i migliori professionisti nel mondo di una fervente community globale, in continua crescita.

I DDD per i partecipanti iniziano già ora: sul sito si può seguire la definizione del programma, scoprire i relatori annunciati (moltissimi ancora da rivelare), iscriversi alla newsletter, acquistare lo Streaming Pass dell’evento.