Digital commerce: Lutech e Tecla, fusione completata

Gruppo Lutech ha completato il processo formale di fusione in Lutech di Tecla, azienda specializzata in soluzioni di digital commerce acquisita dal gruppo a fine 2018. Si tratta dell’ultimo passo che completa l’integrazione in Lutech di competenze, partnership e soluzioni tecnologiche di eccellenza per i progetti di digital commerce.

Sul mercato da oltre 20 anni, Tecla sviluppa progetti per la digital transformation secondo una visione customer centric per i brand dei mondi retail, fashion e Gdo.

Tecla è specializzata nell’implementazione di progetti per l’ecommerce omnichannel, il product information management e il customer engagement.

Digital commerce: le fasi dei progetti di integrazione

Le partnership costruite con i vendor in ambito digital commerce, hanno permesso agli specialisti di Tecla (ora diventati di Lutech) di applicare una metodologia di integrazione delle specifiche soluzioni che abilitano ogni singola componente di progetto: dalla realizzazione di un sito di ecommerce realmente funzionale all’acquisizione dell’ordine, alla gestione del delivery di prodotto in un contesto di omnicanalità, con particolare attenzione alle nuove esigenze dei consumatori come lo in-store picking e la copertura dell’ultimo miglio.

I progetti di digital commerce prevedono una forte componente consulenziale, possibile solo con una profonda conoscenza delle esigenze di mercato e del ventaglio di soluzioni disponibili.

L’obiettivo della prima fase è valutare la maturità dell’infrastruttura It dell’azienda allo scopo di individuare soluzioni e interventi di integrazione coerenti con le esigenze e gli obiettivi di business.

Il traguardo di un progetto di digital commerce è ottimizzare e integrare i processi nell’ottica di convertire i contatti in vendite, intensificare le relazioni e migliorare il supporto ai clienti e viene fatto con un mix di competenze e di offerta che i 50 specialisti di Tecla mettono a disposizione di Lutech e delle aziende clienti.