Digi Mobil annuncia nuove assunzioni in Italia

Digi Mobil, tra i principali operatori mobili virtuali italiani e facente parte della multinazionale di telecomunicazioni Digi Communications, ha annunciato l’apertura di diverse selezioni per inserire nuove figure in diversi dipartimenti aziendali.

Attiva in Italia dal 2010 e contraddistintasi per un costante incremento in termini di fatturato e clienti con un aumento dell’8% nel Q1 2023, Digi è una realtà altamente dinamica, caratterizzata da un vision internazionale e intende supportare la propria espansione attraverso l’ampliamento del personale, portando avanti il trend di arricchimento del proprio organico.

I nuovi talenti saranno parte di un team che fa dell’apertura e della fiducia i fondamenti cardine della propria cultura aziendale, sottolinea Digi; una squadra eterogenea di persone motivate, con forte orientamento ai risultati e integrate in un contesto lavorativo stimolante. La ricerca di nuove figure abbraccia diversi ambiti e professionalità, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato ma anche di formazione e training on the job attraverso tirocini, stage e attività di mentorship da parte dei colleghi più senior.

In particolare, Digi è alla ricerca di figure commerciali che opereranno sia nella sede centrale di Milano, sia su tutto il territorio italiano. Alla lista si aggiungono anche le figure di Addetti Supporto rete Rivenditori e HR generalist.

La selezione è rivolta a candidati con diversi livelli di esperienza, persone dinamiche e con spirito di iniziativa, desiderose di perfezionarsi grazie all’attività sul campo ma anche attraverso un percorso di apprendimento e di sviluppo dedicato offerto da Digi.

Inoltre, Digi è anche alla ricerca di figure operative come junior buyer, magazzinieri, posatori di fibra ottica, promoter e amministratori parco auto aziendale; giovani che con la propria energia e voglia di mettersi in gioco abbraccino al 100% la vision e l’ambizione dell’Azienda di crescita e sviluppo in Italia.

“Grazie ai successi di questi anni siamo entusiasti di poter accogliere nuovi talenti e vederli protagonisti di un percorso di crescita professionale e umana”, ha commentato Dragos Chivu, General Manager di Digi Italia. “In Digi, infatti, il fattore umano riveste da sempre un ruolo fondamentale e per questo siamo alla ricerca di persone che vogliano mettersi in gioco e siano disposte a dare il proprio contributo per far crescere sempre di più la nostra presenza sul territorio”.

Le candidature possono essere inviate all’indirizzo cv@digimobil.it, inserite nell’apposita sezione del sito Digi Mobil oppure su LinkedIn.