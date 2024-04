Dedagroup Digital Academy: al via le iscrizioni alla Banking & Finance Edition

C’è tempo fino al 5 maggio per iscriversi alla Dedagroup Digital Academy – Banking & Finance Edition, il nuovo percorso della scuola di impresa di Dedagroup, polo di aggregazione delle eccellenze italiane del Software e delle Soluzioni As a Service, interlocutore naturale di aziende, istituzioni finanziarie e servizi pubblici nell’evoluzione delle loro strategie IT e digitali.

Dopo la partenza della Dedagroup Digital Academy – AI & Data Edition, avvenuta in marzo, il Gruppo dà avvio a un nuovo percorso verticalizzato sul mondo delle banche e della finanza, che punta a rispondere alla richiesta di nuove competenze focalizzate sul digitale da parte di un settore tanto strategico quanto in profonda trasformazione.

Come sottolineato dal report “Il digitale in Italia” di Anitec-Assinform, infatti, il mercato del banking & finance sta adottando nuovi modelli basati su ecosistemi estesi. Un cambiamento che richiede investimenti nelle tecnologie e nel digitale – specialmente nel campo della migrazione al cloud, della cybersecurity, dell’automation e del machine learning – ma che per essere davvero pervasivo ed efficace necessita di professionisti con un know how altamente specializzato.

La Dedagroup Digital Academy – Banking & Finance Edition, gratuita, sarà suddivisa in due parti. La prima sarà dedicata ad argomenti trasversali, con temi legati al potenziamento di soft skill, agli economics aziendali e al project management. La seconda sarà focalizzata sullo sviluppo delle competenze professionali necessarie alla realizzazione di un progetto informatico: dalla business analysis, al testing e SQL, fino alla programmazione Java. L’obiettivo è formare nuovi Business Analyst, Software Developer, Data Scientist e Sales & Customer Solutions Specialist.

Il programma si rivolge a diplomati, laureandi e neolaureati in percorsi tecnico-scientifici, economici o informatici, con un buon livello di conoscenza della lingua inglese, che desiderano intraprendere un percorso professionale sfidante. Dedagroup è infatti alla ricerca di 15 giovani da inserire in una delle realtà dell’Hub Finance & Data, centro di eccellenza che combina le competenze e i software delle aziende del Gruppo che operano nell’ambito del banking & finance, dei dati e dell’AI, per portare a banche, assicurazioni, operatori finanziari e large corporate un’offerta sempre più integrata e completa di soluzioni.

Nello specifico, sono previsti ingressi in Dedagroup Business Solutions, che risponde alle esigenze di innovazione di istituzioni finanziarie e large corporate grazie alla conoscenza approfondita dei processi e delle normative dei mercati riferimento dei clienti, RAD Informatica, specializzata in software per la gestione di tutto il percorso di recupero del credito bancario e finanziario e la gestione del contenzioso, e Laser, società di consulenza e sviluppo digitale.

“Da quando nel 2017 abbiamo avviato la Dedagroup Digital Academy, abbiamo realizzato 21 differenti edizioni focalizzate su specifici settori: dall’AI & Data al Banking & Finance, dal Cloud & Cybersecurity al Digital Business, fino ai Public Services e al Fashion & Luxury. Negli anni, abbiamo formato 260 giovani di cui oltre l’80% ha poi intrapreso un percorso professionale all’interno del nostro Gruppo”, ha sottolineato Valentina Gilli, HR Director di Dedagroup. “Continueremo a lavorare per contribuire a colmare il gap di competenze che caratterizza il mercato IT, formando giovani professionisti capaci di operare in contesti sempre più complessi ed eterogenei. Solo così potremo cogliere tutte le opportunità della trasformazione digitale e portarle ai nostri clienti, non solo nel mondo delle banche e della finanza, ma in tutti i settori in cui operiamo”.

La Dedagroup Digital Academy – Banking & Finance Edition è progettata per sviluppare e accrescere le competenze dei partecipanti attraverso un approccio di learning-by-doing. Si svolgerà sia in presenza che da remoto e, per tutta la durata del percorso, i partecipanti saranno accompagnati da un tutor dedicato.

Nei prossimi mesi apriranno le iscrizioni per la Dedagroup Digital Academy – Fashion Edition e per la Public Services Edition.

I giovani che prenderanno parte alla Dedagroup Digital Academy – sottolinea l’azienda – entreranno a fare parte di un Gruppo che, oltre alla crescita delle proprie persone, ha a cuore il loro benessere e che è consapevole del proprio ruolo nel migliorare la società in cui opera.

Durante il suo sviluppo, Dedagroup ha perseguito l’obiettivo dell’impegno sociale, proprio nella convinzione che la competitività si debba accompagnare alla sensibilità etica e alla crescita sostenibile. Nel 2023, Dedagroup ha ottenuto la certificazione etica SA8000, la prima norma riconosciuta a livello mondiale che attesta l’implementazione di un’efficace Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale nell’ambito dei diritti dei lavoratori e del loro benessere in azienda. Si tratta di un tassello di un percorso più ampio, che intende consolidare e rafforzare una cultura aziendale che ha al suo centro le persone e che è fondata sulla partecipazione, l’ascolto, il rispetto e la valorizzazione delle differenze. Per questo motivo, il Gruppo è costantemente impegnato sui temi dell’inclusione, della non discriminazione e della parità di genere, nella consapevolezza che il proprio sviluppo sostenibile è legato in modo indissolubile a questi principi.