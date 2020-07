Le dieci professioni digitali dei prossimi dieci anni

Fiverr, il marketplace che collega le aziende con freelance e liberi professionisti altamente qualificati e che da poco si è presentato nel nostro Paese con un sito rinnovato completamente in italiano, in occasione del suo decimo anniversario ha stilato l’elenco delle professioni digitali più popolari di oggi.

Si tratta, sottolinea Fiverr, di professioni digitali nuove, che richiedono figure professionali che solo un decennio fa nessuno avrebbe mai pensato potessero esistere.

Negli ultimi dieci anni sono infatti cambiate moltissime cose nel panorama digitale; Fiverr ne cita alcune: la nascita dell’iPad, la morte di Vine e l’ascesa di TikTok, ma si potrebbero fare molti altri esempi. La tecnologia ha senza dubbio contribuito al continuo ridisegno del mercato del lavoro e sempre dieci anni fa nasceva anche la stessa Fiverr.

Vediamo allora quali sono, secondo Fiverr, le dieci professioni digitali popolari di oggi, le dieci figure professionali che sono ora molto richieste e che dieci anni fa nessuno avrebbe mai nemmeno immaginato.

1. Allenatore di eSport

Il mondo degli degli sport elettronici ha visto una crescita esponenziale nell’ultimo decennio e, se nel 2019 a livello globale l’intero settore è arrivato valere un miliardo di dollari, le stime prevedono che raggiungerà quota 1,7 miliardi entro il 2021.

Si tratta, sottolinea Fiverr, di un nuovo settore che ha visto la nascita di nuove figure professionali, in particolare quella di allenatore di eSport, un nuovo ruolo chiave per i giocatori desiderosi di perfezionare le loro abilità di gioco.

Lo confermano anche i dati di Fiverr, che solo nel 2019 ha visto oltre 80.000 ricerche sulla propria piattaforma per figure professionali quali il coach di eSport, una domanda che sembra essere in continua ascesa anche in questo nuovo decennio.

2. Alexa Skill Builder

All’inizio del 2019, Amazon ha riferito di aver venduto oltre 100 milioni di dispositivi Alexa. Non solo, le previsioni indicano che entro il 2024 oltre il 90% degli assistenti vocali verrà utilizzato per controllare i dispositivi domestici intelligenti.

L’impatto di questo nuovo trend sul mercato del lavoro è notevole e crea un’enorme opportunità per la creazione di nuove professioni digitali, in particolare l’Alexa Skill Builder, figura professionale andata a delinearsi negli ultimi cinque anni per aiutare le aziende e i brand a raggiungere un maggior numero di clienti alimentando i dispositivi ad attivazione vocale con competenze personalizzate.

3. Drone Video Editor

Dai matrimoni alle vacanze, fino alle riprese degli edifici, i droni sono richiestissimi per catturare prospettive originali per eventi privati e aziendali. Un Drone Video Editor è colui che conosce tutte le angolature giuste da sfruttare per elevare al massimo la qualità dei propri video e catturarne dall’alto i momenti migliori.

4. Tinder Profile Writer

La figura del cosiddetto Tinder Profile Writer, ossia lo scrittore di bio per profili Tinder, si è affermata nel corso degli ultimi anni come valida e preziosa risorsa alla portata di tutti quei single desiderosi di dare la giusta spinta ai propri profili sulle app di appuntamenti.

Dalla stesura del testo alla revisione della bio, questa particolare categoria di copywriter fornisce feedback costruttivi a tutti quei single che vogliono giocare il tutto e per tutto per trovare l’anima gemella grazie alla tecnologia.

5. TikTok Marketer e ADS manager

TikTok è diventata una delle app di social media più utilizzate negli ultimi anni per la condivisione e la creazione di video, e ciò non può non riflettersi sul panorama delle professioni digitali.

Con oltre un miliardo di utenti, i brand di oggi hanno bisogno di esperti di marketing e responsabili della pubblicità per sfruttare l’enorme portata di TikTok, per questo è sempre più richiesta la figura di un esperto capace di creare contenuti in grado di intrattenere il pubblico con l’adeguata forza comunicativa che questo nuovo canale richiede.

6. Cryptocurrency Exchange Developer

Le criptovalute sono un importante trend finanziario, ma affinché qualsiasi transazione Bitcoin, Ethereum o Litecoin abbia luogo è necessario che le operazioni di scambio avvengano in modo efficace e sicuro. Gli sviluppatori di criptovalute sono sempre più richiesti proprio per questo scopo specifico, soprattutto grazie all’alta richiesta di alcune aziende come Coinbase e Binance che offrono questi servizi.

7. Augmented Reality/Virtual Reality App Developer

Dalle app ai nuovi luoghi di lavoro digitali, la realtà aumentata e la realtà virtuale hanno rivoluzionato il modo di vivere esperienze ed eventi.

Secondo le previsioni di Strategy Analytics, citate da Fiverr, entro il 2025 le vendite combinate di dispositivi di realtà virtuale e aumentata incrementeranno di ben sei volte.

A trainare i volumi di questa offerta saranno soprattutto i visori per la realtà aumentata, un mercato che oggi richiede una crescente necessità di sviluppatori dedicati in grado di creare applicazioni mobili per tutte le aziende che si vogliono avvicinare ai propri clienti coinvolgendoli in una modalità immersiva e senza precedenti.

8. 4K Video Producer, Creator, Animator

L’ascesa dei video in 4K ha rapidamente cambiato il modo di vedere film, documentari, spot pubblicitari e programmi Tv. La maggiore risoluzione offerta grazie alla tecnologia 4K aiuta le aziende e i brand a creare video avvincenti con cui presentare i propri prodotti, e per questo i creatori di video 4K sono una componente fondamentale per offrire la migliore qualità possibile. Anche in questo campo, si aprono nuove opportunità per le professioni digitali innovative.

9. Twitch Overlay Designer

Nel 2019 Fiverr ha registrato oltre 180.000 richieste per la figura professionale del Twitch Overlay Designer. La crescente popolarità della piattaforma di live streaming Twitch coincide infatti con la nuova necessità di ricercare designer specializzati in grado di creare overlay e riquadri interattivi personalizzati.

10. Zoom Background Designer

Nel periodo del lockdown, le applicazioni per chat e riunioni online hanno vissuto un vero e proprio boom. L’app che è andata per la maggiore, soprattutto per i meeting, è stata Zoom, che nel solo mese di aprile ha registrato 131 milioni di nuovi download.

A rendere così popolare questa app di videoconferenza è la possibilità di creare alle proprie spalle degli sfondi virtuali. La richiesta crescente di designer specializzati nella creazione di sfondi per le videochiamate ha portato alla nascita della nuovissima categoria di Zoom Background Designer su Fiverr, un trend che sembra destinato a durare ancora a lungo.