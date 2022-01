Dgs annuncia l’acquisizione del system integrator emiliano Sarce S.p.a.

H.I.G. Europe ha annuncia il perfezionamento dell’acquisizione di Sarce S.p.A. da parte della propria portfolio company affiliata DGS, società operante nel mercato italiano dell’Information Technology e specializzata nella trasformazione digitale dei processi aziendali e nei servizi di cybersecurity.

Con sede a Parma e oltre 100 dipendenti, Sarce è un’azienda attiva da oltre 40 anni nel settore della digital transformation; l’offerta della Società include applicativi di system integration, in particolare ERP, analytics, CRM e soluzioni IoT, oltre a servizi di cloud migration e cloud management. Sarce vanta oltre 300 clienti prevalentemente basati in Emilia-Romagna e attivi nei settori dei servizi finanziari, del food & beverage e nel settore manifatturiero.

Le capacità della Società di progettazione e sviluppo di nuove soluzioni ha portato Sarce ad essere riconosciuta con piattaforme proprietarie (controllo di gestione, note spese) e ad affermarsi come una tra le società IT più dinamiche e innovative nel panorama italiano.

L’acquisizione di Sarce fa seguito all’operazione di acquisizione da parte di DGS di LumIT, realtà specializzata in cybersecurity e considerata tra i pionieri della security automation in nord Italia, a luglio dello scorso anno.

L’operazione si pone quindi in continuità con gli obiettivi di crescita e sviluppo del Gruppo.

Edoardo Rampini, Presidente di Sarce ha commentato: «Siamo orgogliosi di entrare a far parte di una piattaforma di IT solution provider di eccellenza: Sarce è in grado di fornire il giusto mix di persone, processi e tecnologie, apportando valore e contribuendo alla strategia di Gruppo, con un focus soprattutto sulla qualità del servizio, fattore critico di successo della Società».

Vincenzo Fiengo, Co-CEO di DGS ha commentato: «L’unione di Sarce con il nostro Gruppo rappresenta un nuovo passo verso la creazione di un player di scala rilevante nel mercato italiano, grazie all’ampliamento della base clienti e della copertura geografica, oltre che al rafforzamento delle competenze in segmenti di rilevanza strategica del mondo ICT.»

Raffaele Legnani, Managing Director di H.I.G. Capital in Italia, ha concluso: «Con questa operazione di add-on, prosegue il nostro impegno a fianco di DGS nel supportare e accelerare il percorso di crescita del Gruppo nel mercato dell’Information Technology.»

