DevSecOps Expert, Aulab lancia la formazione per il lavoro del futuro

La professione del futuro, già richiesta dalle grandi aziende, è il DevSecOps Expert, un web developer attento alla sicurezza informatica in ogni fase del processo di sviluppo del software.

Il cybercrimine continua a crescere in Italia e nel mondo, rendendo lo spazio online sempre più pericoloso per aziende, organizzazioni e utenti. Lo dicono i dati dell’ultimo Rapporto Clusit sulla sicurezza ICT in Italia, che mostrano come nel 2022 i cyberattacchi in Italia siano aumentati del 168,6% rispetto al 2021, un dato significativamente più alto della media globale (21,5%).

Per questo Aulab, la prima coding factory italiana, nata nel 2014 e da quasi dieci anni impegnata nella formazione dei web developer di domani, amplia la sua offerta presentando il nuovo Corso Hackademy Cybersecurity DevSecOps Expert, per la formazione di programmatori esperti di sicurezza informatica, in partenza il 19 giugno.

“L’obiettivo di Aulab è diffondere le competenze adatte a rispondere alle richieste di un mercato del lavoro in continua evoluzione, anticipando i trend delle nuove professioni tecnologiche con un’offerta formativa per tutti i livelli, dai principianti agli esperti”, spiega Giancarlo Valente, CTO e Founder di Aulab.

“La cybersecurity è una priorità per le aziende, per questo proponiamo il nuovo corso di formazione dedicato a developer che vogliono posizionarsi nel mercato internazionale diventando DevSecOps Expert. Le aziende di tutto il mondo, dalle big companies alle piccole e medie imprese, sono sempre più attente alla tutela della propria sicurezza informatica, come punto imprescindibile per la sicurezza dell’intero ecosistema aziendale.

Diventare esperti di DevSecOps significa fare proprio un nuovo approccio professionale, prestando particolare attenzione alla sicurezza informatica in ogni fase del processo di sviluppo del software e incoraggiando la collaborazione tra team operativi per creare tecnologie efficienti e sicure per le aziende. Questo corso è un ulteriore passo concreto verso la costruzione di una community sempre più solida e ingaggiata per gli alumni di Aulab. Un luogo in cui formarsi e continuare a crescere, insieme”.

Figura già fortemente richiesta dalle grandi aziende negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone, il DevSecOps Expert unisce alte competenze tecniche nel campo della programmazione alla formazione specifica sulla sicurezza informatica, affinché il livello di sicurezza del prodotto possa essere già ottimizzato in fase di sviluppo.

Il DevSecOps Expert, formato per poter riconoscere e prevenire varie tipologie di crimine informatico e integrare dall’inizio del processo di sviluppo software gli aspetti di sicurezza informatica, si avvia dunque a diventare una posizione cruciale per ogni azienda. Tra le aree più colpite dal cybercrimine spiccano ad esempio il comparto governativo (20% del totale degli attacchi), la manifattura (19%) e i cosiddetti multiple targets (11%), che riguardano trasversalmente l’ambiente online.

La presenza di un Cyber Security Expert – sottolinea Aulab – non si traduce solo in maggiore sicurezza, ma anche in un risparmio concreto. Secondo il Cost of a Data Breach Report 2022 di IBM, ogni singolo dato rubato costa in media, alle aziende italiane, 143 euro, per un danno medio complessivo di 3,4 milioni di dollari. Per le aziende italiane senza alcuna misura di protezione informatica, il costo di un data breach può toccare i 4,86 milioni di euro. Cifra che si dimezza qualora le stesse aziende abbiano invece compreso efficaci strategie di cybersicurezza nella propria strategia di spesa: 2,16 milioni di euro. Per quanto riguarda le principali minacce, a livello globale le credenziali compromesse continuano a rappresentare la causa di violazione più comune (19%), mentre il phishing rappresenta la seconda (16%) e più costosa causa, con una media di 4,91 milioni di dollari di costi di violazione.

Il nuovo Corso dell’Hackademy di Aulab, presentato per la prima volta all’Expo Security & Cyber Security Forum di Pescara, è rivolto a tutti i web developer professionisti che vogliono sviluppare nuove competenze altamente qualificate e proporsi al mercato italiano e internazionale nel settore della cybersicurezza, ruolo di primaria importanza e attualità nelle professioni tecnologiche.

Per i principianti che vogliono intraprendere un percorso da web developer, Aulab offre il percorso di formazione completo, con i corsi dell’Hackademy per Full Stack Developer che partono dalle basi.

Il corso per Cybersecurity DevSecOps Expert inizierà il 19 giugno 2023 e durerà 12 settimane in modalità blended, con lezioni frontali ed esercitazioni pratiche online. Al completamento del corso, i partecipanti riceveranno un Attestato Accredible certificato in blockchain e achievements su Secure Flag. Al termine della formazione i professionisti potranno infine attivare un percorso di accompagnamento al lavoro accedendo alla piattaforma esclusiva e gratuita di recruiting in cui sono presenti centinaia di aziende alla ricerca di risorse in ambito digital & tech.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di Aulab.