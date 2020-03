L’associazione professionale di settore DevOps Institute ha di recente pubblicato il suo studio “Upskilling 2020: Enterprise DevOps Skills Report”.

Si tratta del secondo rapporto annuale sull’upskilling che il DevOps Institute ha prodotto: quest’ultimo report si basa su un sondaggio che ha coinvolto 1260 persone in tutto il mondo e che ha come obiettivo quello di identificare le competenze più critiche richieste per la trasformazione digitale nell’ambito della 4ª rivoluzione industriale.

Il rapporto ha lo scopo di aiutare i leader aziendali e tecnologici, i team e i singoli individui a capire quali skill rappresentino dei requisiti indispensabili per i professionisti DevOps.

Tra le principali evidenze del report, messe sotto la luce dei riflettori dal DevOps Institute, c’è innanzitutto il fatto che ci sono notevoli differenze tra gli studi del 2019 e del 2020. Le skill e le conoscenze di processo, evidenzia il DevOps Institute, quest'anno sono più importanti per gli intervistati, rispetto a quanto era stato registrato lo scorso anno, in cui erano distribuite in egual misura le competenze di tecnologia e di processo.

In secondo luogo, l’adozione di DevOps, approccio agile e SRE sono tutti considerati ora come “must-have”. Il reclutamento esterno è ancora la principale fonte di risorse e il job title DevOps Engineer è la qualifica più popolare.

Le competenze in materia di governance, rischio e conformità (Governance, Risk and Compliance, GRC), evidenzia ancora l’associazione, sono cresciute del 4% quali skill must-have, e la collaborazione e la cooperazione sono ancora tra le competenze considerate top.

Inoltre, la conoscenza della toolchain CI/CD è una competenza indispensabile e le skill interpersonali sono passate, come priorità di must-have, dal 3° posto dell'anno scorso al secondo posto di quest’anno. Al secondo posto, tra le skill di processo, che si posizionano al primo, e le soft skill, che sono salite al terzo, ci sono le competenze riguardanti l’automazione.

Maggiori informazioni e possibilità di scaricare il report sono disponibili sul sito del DevOps Institute.