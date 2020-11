Come i device mobili contribuiscono alla sostenibilità

Secondo una ricerca commissionata da Panasonic, le imprese europee faticano a implementare strategie sostenibili in tema di device mobili, perché i requisiti in continua evoluzione costringono la metà di loro a sostituire i propri dispositivi prima che raggiungano i due anni di utilizzo.

La ricerca indipendente dal titolo From Renew to Reuse: The Mobile Computing Sustainability Challenge, commissionata da Panasonic, è stata condotta da Opinion Matters su un campione di 772 responsabili IT di aziende con oltre 50 dipendenti in Regno Unito, Germania e Svezia.

I decision-maker in ambito IT sono stati interrogati sull’importanza di attuare pratiche sostenibili e rispettose dell’ambiente in fase d’acquisto, utilizzo e smaltimento dei dispositivi mobili. Sebbene ne sia emerso un chiaro desiderio di utilizzare i device in maniera più sostenibile, gli intervistati hanno evidenziato che sono le pressioni aziendali a impedire un progresso in questa direzione.

I risultati della ricerca di Panasonic sui device mobile

Meno della metà degli intervistati afferma di aver valutato i dispositivi scelti per la propria azienda sulla base della sostenibilità o dell’impatto ambientale prima dell’acquisto.

Oltre alla regolare manutenzione (57%) meno della metà si impegna proattivamente durante l’utilizzo del dispositivo per prolungarne il ciclo di vita, ad esempio fornendo informazioni o facendo formazione agli utenti su come prendersene cura.

Più della metà (54%) non converte abitualmente i dispositivi a un utilizzo secondario all’interno dell’azienda.

Più di un quarto del campione (26%) ha ammesso che la propria organizzazione si limita a smaltire i dispositivi alla fine del loro ciclo di vita. Quasi la metà (49%) ha invece preso parte a programmi di restituzione e il 67% li ha rivenduti come dispositivi di seconda mano.

La sicurezza rimane la priorità principale alla fine del ciclo di vita: il 51% afferma infatti che la principale preoccupazione è la cancellazione di tutti i dati dal dispositivo. Un processo di riciclo eco-compatibile, invece, è importante solo per il 40% degli intervistati.

Ostacoli alle soluzioni sostenibili

Dalla ricerca emerge che sono le esigenze di business, in rapida evoluzione, a impedire pratiche più sostenibili, poiché costringono la grande maggioranza delle aziende a cambiare i propri dispositivi ogni 1-2 anni (50%) e 3-4 anni (46%).

Tuttavia, i risultati indicano anche un effettivo desiderio di fare di più. Il 58% (più della metà degli intervistati) afferma che riutilizzerebbe regolarmente i dispositivi se fossero facilmente riconfigurabili dagli utenti finali (trovando nuova collocazione al 21%-50% dei device).

