Dell presenta il nuovo tablet 7030 Rugged Extreme

Dell annuncia il tablet 7030 Rugged Extreme; dotato di un robusto ecosistema di accessori e di batterie sostituibili a caldo per prestazioni prolungate, è il tablet Windows da 10 pollici completamente rugged più leggero della società statunitense (meno di 1 kilogrammo) in grado di coniugare durata e mobilità.

Come il modello lanciato l’anno scorso – il Latitude 7230 Rugged Extreme Tablet con un formato da 12 pollici completamente rugged – il nuovo 7030 Rugged Extreme può contare su caratteristiche di prestazioni, sicurezza, connettività e durata. Il primo permette una mobilità per tutto il giorno, mentre il secondo è più adatto a brevi spostamenti o a turni di lavoro di ore in fabbrica. Ad esempio, si potrebbe utilizzare la porta supplementare e lo schermo più grande del modello da 12 pollici per collegarsi ai macchinari e poi passare al tablet da 10 pollici per le ispezioni sulla linea.

La batteria – Dell ha progettato il 7030 Rugged Extreme con una doppia batteria sostituibile a caldo come alternativa alla batteria interna da 36 Whr. Chi sceglie questa funzione può facilmente inserire due batterie aggiuntive per mantenere il tablet alimentato durante le attività sul campo.

Dimensioni, durata e sicurezza – Pur essendo piccolo per essere un rugged, il 7030 Rugged Extreme vanta le classificazioni IP-65 e MIL-STD 810 per adattarsi alle condizioni più estreme. Grazie alle specifiche militari, il nuovo Latitude è stato sottoposto a prove di caduta da un’altezza massima di un metro e mezzo e a prove di temperatura da –29° a +63°. Il grado di protezione IP-65 protegge da polvere, sporcizia e acqua, per garantire che il tablet e i dati sensibili in esso contenuti possano resistere a condizioni climatiche estreme.

Il tablet fully rugged è dotato di moderne funzioni di sicurezza per garantire la massima sicurezza da minacce informatiche e ambientali. Il suo TPM 2.0 ControlVault è uno strumento di crittografia basato su hardware che aiuta gli utenti a proteggere i dati con la crittografia integrata. Inoltre è dotato di telecamera a infrarossi per il riconoscimento facciale basato su Microsoft Windows Hello, lettore di impronte digitali a sfioramento, otturatore per la privacy della fotocamera e lettore di smartcard a contatto o senza contatto.

Il processore – Il tablet 7030 Rugged Extreme può essere dotato di un processore Intel® Core™ i7 di 12a generazione, grafica Iris® Xe® integrata sulle configurazioni i5 e i7 e fino a 32 GB di memoria LPDDR5 per prestazioni potenti in movimento. Inoltre il 7030 Rugged Extreme supporta un’unità SSD NVMe fino a 2 TB.

Per garantire la massima velocità possibile, il 7030 Rugged Extreme supporta il Wi-Fi 6E con doppia banda larga, è dotato di GPS e 5G e supporta anche la rete privata 5G per migliorare la sicurezza, la velocità e la portata wireless.

I dati in tempo reale vengono visualizzati sul display da 10,1 pollici FHD+ (1920 x 1200) del 7030 Rugged Extreme, con un rapporto di aspetto 16:10 che massimizza la superficie dello schermo. Il pannello risulta visibile anche alla luce diretta del sole e può raggiungere i 1000 nits. Inoltre, chi lavora con sostanze chimiche aggressive o attrezzature pericolose può rimanere protetto grazie alla funzionalità glove-touch del 7030.

Dell 7030 Rugged Extreme, gli accessori

– Impugnatura rigida per trasportare comodamente il tablet e una penna passiva per una maggiore precisione durante la scrittura o il disegno. L’impugnatura, che consente di riporre comodamente la penna, è dotata di uno stampo in gomma e di una struttura in polimeri rigido; la penna passiva può essere acquistata anche separatamente.

– con la tastiera staccabile retroilluminata RGB, classificata IP-65, che si blocca facilmente in posizione Il 7030 Rugged Extreme si trasforma in un 2-in-1. Una volta agganciata, il tablet può essere appoggiato in posizione verticale per la modalità “laptop” standard o piegato di 180 gradi.

– Il cinturino consente di fissare comodamente il tablet al polso mentre lo si utilizza in ambienti statici o mobili. La cinghia si aggancia a un supporto VESA 50×50 e include un comodo alloggiamento per il pennino.

La versatilità di questi accessori si estende alle porte configurabili del 7030 Rugged Extreme Tablet, che possono essere personalizzate con uno scanner di codici a barre, RJ-45, jack audio universale o USB-A.

Dell ha costruito il 7030 Rugged Extreme Tablet per adattarsi a diversi settori, per questo motivo è dotato anche di due pulsanti hardware che possono essere programmati con l’applicazione Rugged Control Center.

Disponibilità

Il 7030 Rugged Extreme sarà disponibile a livello globale nel corso dell’anno, con prezzi che verranno annunciati più avanti. Per le aziende che distribuiscono dispositivi rugged su larga scala, i tablet possono essere distribuiti, gestiti e protetti senza problemi tramite il cloud, con un supporto aggiuntivo attraverso servizi aziendali come l’assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo e gli strumenti di ProSupport predittivi.