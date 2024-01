Design futuristico e AI integrata: ecco la nuova linea XPS di Dell

Al CES 2022, sottolinea l’azienda a pochi giorni dall’apertura dell’edizione 2024 della grande fiera di Las Vegas, Dell aveva presentato la sua visione del futuro con XPS 13 Plus, un dispositivo elegante e moderno, progettato con la massima semplicità.

Questo design audace ha cambiato per sempre l’identità del marchio XPS, spiega Dell, che annuncia di stare ora unificando il design in tutta la gamma XPS. L’azienda sta introducendo nuove dimensioni di schermo con XPS 16 e XPS 14 e annuncia il revamping dell’XPS 13 Plus in XPS 13. Questo trio di computer portatili condivide elementi che eliminano le distrazioni e pongono l’accento sulla produttività.

I nuovi design degli XPS hanno un approccio minimalista; il portfolio è realizzato in alluminio lavorato a CNC e Gorilla Glass 3, con colori tono su tono (disponibili in Graphite e Platinum). Il look sorprendente e non convenzionale è caratterizzato da componenti chiave che amplificano l’esperienza del laptop. I modelli sono dotati di una fila di funzioni touch per passare facilmente dai tasti multimediali a quelli funzione, di un touchpad in vetro senza soluzione di continuità con feedback aptico e di tasti più grandi che garantiscono un’esperienza di digitazione confortevole e fluida a ogni pressione.

Ogni nuovo laptop XPS – spiega ancora Dell – è dotato di pannelli InfinityEdge con opzioni OLED touch, frequenze di aggiornamento variabili, opzioni di alta risoluzione, colori sorprendenti e Dolby Vision per una ricchezza di dettagli. Il nuovo portfolio vanta un’esperienza audio anch’essa di livello elevato, a partire dal design a quattro altoparlanti, dal supporto per l’audio immersivo Dolby Atmos e dal surround stereo 3D di MaxxAudio Pro di Waves. Inoltre, la nuova webcam intelligente FHD 1080p garantisce videochiamate cristalline.

La linea di Dell offre anche nuove funzionalità abilitate dall’intelligenza artificiale, con l’accelerazione dell’intelligenza artificiale integrata nel dispositivo grazie ai processori Intel Core Ultra e alle esperienze introdotte da Windows 11 che migliorano la creatività e la produttività, garantendo al contempo prestazioni migliori e una maggiore durata della batteria. E a proposito di durata della batteria, tutti i portatili XPS sono dotati di ExpressCharge per ricaricare l’80% in soli 60 minuti, in modo da poter mantenere il flusso creativo.

Dell è stata pioniera – sottolinea l’azienda – nell’arte di progettare cornici strette per ridurre al minimo l’ingombro e massimizzare le dimensioni dello schermo, e ora arrivano i nuovi schermi immersivi da 16 e 14 pollici. I nuovi XPS 16 e XPS 14 offrono una maggiore portabilità ai laptop XPS di Dell e pongono l’accento sulle prestazioni e sul design.

L’XPS 16 è il modello di punta della gamma, con prestazioni elevate per carichi di lavoro complessi. Grazie ai più recenti processori Intel Core Ultra e alle GPU NVIDIA GeForce RTX (fino alla GPU GeForce RTX 4070), l’XPS 16 è il laptop XPS più potente, con prestazioni fino a 80W di sustained performance. Ideale per chi esegue applicazioni impegnative, sia che si tratti di editing di video o di testare l’ultimo software AI, l’esperienza sarà fluida e veloce.

Combinando prestazioni, design e portabilità, l’XPS 14 è un’ottima opzione per chi ha bisogno della libertà di lavorare ovunque. L’XPS 14 è più leggero del 21% rispetto all’XPS 16, ma offre comunque prestazioni potenti per completare le attività più impegnative con facilità. Grazie alle GPU NVIDIA GeForce RTX opzionali (fino alla GPU GeForce RTX 4050), è possibile modificare e riprodurre video ad alta risoluzione senza alcuno sforzo. Inoltre, grazie alla lunga durata della batteria, è un portatile raffinato fatto per muoversi con l’utente.

Sia l’XPS 16 che l’XPS 14 sono sistemi validati NVIDIA Studio, il che significa che offrono prestazioni allo stato dell’arte per attività creative impegnative come il rendering 3D, l’editing video e lo streaming dal vivo, offrendo al contempo l’accesso esclusivo alla suite di strumenti Studio AI-powered e una maggiore stabilità con i driver NVIDIA Studio.

XPS 13 ha dato il via alla rivoluzione del design di Dell e ha definito la visione del futuro dell’azienda, con il suo design iconico. Con un peso di appena 1,19 kg, è il laptop XPS più sottile e leggero, in modo da poter portare il dispositivo ovunque l’utente sia diretto. Il nuovo laptop offre tre nuove opzioni di display tra cui scegliere (tra cui FHD+, QHD+ touch e 3K+ OLED touch) per offrire un’esperienza visiva versatile, adatta alla produttività quotidiana e alla creazione di contenuti ad alta risoluzione. L’XPS 13 è la macchina multitasking ideale per conciliare scuola, lavoro, progetti personali o intrattenimento.

L’intelligenza artificiale e l’AI generativa (GenAI) stanno guidando l’ultima ondata di innovazione e sbloccando nuove possibilità sul pc, mette in evidenza Dell, che aggiunge che è entusiasmante vedere pc costruiti con l’accelerazione AI all’interno del device.

Il nuovo portafoglio XPS, alimentato da processori Intel Core Ultra, dispone di un motore di accelerazione AI integrato con l’aggiunta di una NPU (neural processing unit). Ciò significa che il pc non deve più affidarsi esclusivamente alla CPU o alla GPU per l’elaborazione e le prestazioni. Le parole di Dell: “immaginate di essere un creator sempre in movimento che modifica le foto in Adobe Lightroom. Questa nuova tecnologia sfrutta automaticamente il motore di calcolo più adatto al carico di lavoro, in questo caso consentendo di modificare le immagini più velocemente di prima e preservando la durata della batteria”.

Tutti i portatili sono dotati di Copilot in Windows 11, che sfrutta le capacità dell’intelligenza artificiale per rendere le attività quotidiane più semplici, veloci e senza sforzo. Il portfolio presenta anche un tasto Copilot progettato per rendere ancora più facile portare a termine le attività e rimanere nel flusso del lavoro. Ora, con la semplice pressione di un tasto, è possibile accedere rapidamente al proprio compagno AI di tutti i giorni.

Dell continua inoltre a impegnarsi per incorporare materiali più sostenibili sia nei prodotti che negli imballaggi. La nuova famiglia XPS presenta il più alto livello di materiali sostenibili e, per la prima volta, è progettata con alluminio riciclato e alluminio a basse emissioni ricavato da una fonte di energia rinnovabile. Ciò riduce l’impronta di carbonio di questo materiale fino all’89%. Realizzato con il 100% di contenuto riciclato o rinnovabile, l’imballaggio utilizzato per proteggere i computer portatili XPS porta un passo avanti verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sostenibilità 2030 dell’azienda.

La nuova famiglia XPS è registrata EPEAT Gold ed è conforme ai nuovi e rigorosi criteri climatici di EPEAT per ottenere la designazione EPEAT Climate+. Con la designazione Climate+, questi laptop hanno soddisfatto le best practice del settore per la decarbonizzazione.