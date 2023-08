Descript annuncia l’acquisizione di SquadCast

Descript ha annunciato l’acquisizione di SquadCast. Da oggi, la soluzione di registrazione video di livello professionale è gratuita come parte di Descript. I podcaster e i creatori di video hanno ora a disposizione un unico strumento per l’intero flusso di lavoro di produzione, dalla registrazione alla pubblicazione.

“La registrazione remota è diventata una parte essenziale del flusso di lavoro dei podcaster. Finora i podcaster sono stati costretti a scegliere tra qualcosa come Zoom, che registra a bassa qualità ed è soggetto a problemi di internet, o un costoso abbonamento a un servizio di registrazione remota dedicato“, ha dichiarato Andrew Mason, CEO di Descript. “Con l’acquisizione di SquadCast, i podcaster hanno a disposizione uno studio di registrazione remota di livello professionale, collaudato e integrato direttamente nel loro editor, senza costi aggiuntivi”.

“Descript è il modo migliore per realizzare video e podcast. Insieme, i nostri utenti hanno a disposizione lo strumento più potente e più conveniente per fare ciò che amano, tutto in un unico posto”, ha dichiarato Rock Felder, cofondatore e direttore finanziario di SquadCast.

Descript + SquadCast = Pacchetto completo

La registrazione remota è un punto fermo nella dotazione di strumenti di ogni podcaster. Ora i creatori possono registrare podcast audio e video da qualsiasi luogo e, una volta terminate, le loro registrazioni saranno automaticamente trascritte e pronte per l’editing in Descript.

Da qui, le funzioni di editing di Descript, alimentate dall’intelligenza artificiale, prendono il sopravvento. Voci AI, Studio Sound, trascrizione, rimozione automatica delle parole di riempimento, rigenerazione, contatto visivo – l’adattabilità di Descript consente a qualsiasi creatore, in qualsiasi tipo di flusso di lavoro, di creare qualsiasi cosa, da un podcast audio a un sofisticato video multicamera con più livelli di video, b-roll, audio, con effetti video e audio e transizioni.

I clienti di Descript avranno la registrazione remota inclusa immediatamente nei loro abbonamenti, gratuitamente. I clienti di SquadCast possono scegliere di passare a Descript per ottenere le sue funzionalità di editing senza costi aggiuntivi