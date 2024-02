Dell Technologies ottiene la certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere

Dell Technologies Italia ha ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere, prassi nata dal Tavolo di lavoro sulla Certificazione di Genere delle imprese previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Dipartimento per le Pari Opportunità.

Si tratta di una tappa importante che va a rafforzare il percorso pluriennale di Dell volto a creare un ambiente di lavoro sempre più inclusivo ed equo, dove ogni persona può avere pari opportunità di crescita e realizzazione. La certificazione secondo la UNI/PdR 125:2022 è uno strumento che supporta le aziende nel continuo perfezionamento delle politiche di diversity & inclusion e aiuta a migliorare e valorizzare le performance individuali e organizzative, facendo emergere le varietà delle caratteristiche personali e professionali dei dipendenti.

“Il risultato raggiunto mostra la bontà della nostra strategia volta a valorizzare la diversità in azienda”, ha dichiarato Filippo Ligresti, vicepresidente e managing director di Dell Technologies Italia. “Ma è anche uno strumento che aiuterà noi di Dell a monitorare e indirizzare i nostri sforzi per migliorare sempre più l’ambiente in cui lavoriamo, dove i valori dell’inclusione e della parità di genere sono messi sempre al centro della nostra azione. Si tratta, per certi versi, di un punto di partenza, perché questo percorso virtuoso va mantenuto nel tempo con continuità, coerenza, e visione strategica”.