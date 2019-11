Dell Technologies nomina il nuovo Country Manager Enterprise per l’Italia

Dell Technologies Italia ha un nuovo Country Manager Enterprise: si tratta di Federico Suria.

La società ha reso noto che Suria sarà responsabile di guidarne la crescita sul mercato enterprise, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento di Dell Technologies Italia come partner di riferimento nella trasformazione digitale.

Federico Suria, nuovo Cm Enterprise, si è così espresso: «Negli ultimi dieci anni, Dell Technologies è stata protagonista di importanti cambiamenti, raggiungendo oggi un posizionamento unico sul mercato, in termini di leadership tecnologica e ampiezza di portafoglio. Considero un privilegio essere stato chiamato a guidare la divisione Enterprise in Italia in questo momento storico. Il mio obiettivo principale nel nuovo ruolo sarà di rafforzare il rapporto di partnership con i nostri clienti, supportandoli nell’accelerare il loro processo di digitalizzazione. In questa trasformazione, fondamentale per rendere le aziende italiane più competitive sul mercato globale, Dell Technologies può contare su un eccellente team di professionisti di talento in Italia e su una ampia rete di partner allineati alla nostra missione di guidare il progresso in modo sostenibile.»

Entrato in azienda 9 anni fa, Suria ha ricoperto diversi ruoli di leadership: in Italia come Direttore Finanziario e Responsabile dei Servizi Professionali e in EMEA come Responsabile della Consulenza sui Clienti Global. Recentemente, Suria ha guidato uno dei distretti commerciali dell’area enterprise, ed è stato responsabile per il team italiano di integrazione tra Dell e EMC, dopo la fusione. Suria ricopre anche la carica di Enterprise CSR Lead per l’Italia, con la responsabilità di coordinare i progetti di Corporate Social Responsibility dell’azienda nel Paese.

Prima di entrare in Dell Technologies Italia, Suria ha lavorato in McKinsey & Company e in Rolls-Royce Aerospace, dove ha ricoperto diversi ruoli manageriali e registrato un brevetto relativo a tecnologie per ridurre le emissioni inquinanti sulle turbine a gas, a testimonianza della sua passione per la tecnologia e per il suo utilizzo a favore di un progresso sostenibile.