Dell Technologies estende il suo portfolio di AI generativa

Dell Technologies espande il proprio portfolio Dell Generative AI Solutions per aiutare le aziende a trasformare il modo in cui lavorano in ogni fase dei progetti basati sulla AI generativa (GenAI).

“Per valorizzare le iniziative AI e supportare i workload nei cloud pubblici, negli ambienti on-premises e all’edge, le aziende necessitano di una solida base dati con la giusta infrastruttura, software e servizi”, ha dichiarato Jeff Boudreau, chief AI officer di Dell Technologies. “Questo è ciò che stiamo realizzando con l’ampliamento della nostra proposta di validated design, servizi professionali e un data lakehouse moderno, insieme al portfolio di soluzioni GenAI più esteso del mondo”.

Dell Validated Design per Generative AI con NVIDIA for Model Customization offre modelli pre-addestrati in grado di ottenere valore dai dati, evitando di partire da zero nella costruzione dei modelli.

Questa soluzione fornisce best practice con le quali è possibile personalizzare e ottimizzare i modelli GenAI in base ai risultati desiderati mantenendo le informazioni sicure e all’interno di ambienti on-premises. Grazie a un blueprint scalabile per la personalizzazione, le organizzazioni possono adesso scegliere molteplici modalità con le quali personalizzare i modelli GenAI per specifiche attività, valorizzando i dati proprietari. Il design flessibile e modulare supporta un’ampia gamma di requisiti computazionali e casi d’uso, come diffusione dell’apprendimento, transfer learning e ottimizzazione.

Dell Validated Design per Generative AI supporta ora sia l’inferenza sia il tuning dei modelli, permettendo agli utenti di implementare più rapidamente modelli GenAI con un’infrastruttura certificata che include Dell PowerEdge XE9680, il server AI con una delle migliori performance del settore, o il sistema Dell PowerEdge XE8640, con GPU NVIDIA Tensor Core e software NVIDIA AI Enterprise, che offre framework, modelli pre-addestrati e tool di sviluppo come NVIDIA NeMo, e software Dell. Combinando la potenza di calcolo con opzioni storage, come Dell PowerScale e Dell ObjectScale, sottolinea l’azienda, i clienti possono alimentare rapidamente i loro modelli con varie tipologie di dati storage attraverso un design convalidato. L’infrastruttura è inoltre disponibile anche in abbonamento attraverso Dell APEX.

“Stiamo implementando i server Dell PowerEdge XE9680 con GPU NVIDIA H100 Tensor Core nel cluster High Performance Computing per Large Language Model di Princeton per favorire nuove scoperte”, ha commentato Sanjeev Arora, Charles C. Fitzmorris Professor di scienze informatiche di Princeton. “Questo sistema offre ai ricercatori dei settori delle scienze naturali, dell’ingegneria, delle scienze sociali e delle discipline umanistiche la possibilità di applicare potenti modelli di AI al proprio lavoro in aree quali la visualizzazione, la modellazione e il quantum computing”.

Preparare dati, persone e processi per la GenAI

Dell unisce processi e competenze per aiutare i clienti a ottenere risultati di business migliori e in minor tempo grazie all’ampliamento delle capacità offerte dai servizi professionali per la GenAI:

Data Preparation Services : forniscono ai clienti un dataset accurato nel giusto formato consentendo ai progetti di AI di proseguire in maniera fluida, semplificando nel contempo l’integrazione dei dati e favorendo output di dati di qualità.

: forniscono ai clienti un dataset accurato nel giusto formato consentendo ai progetti di AI di proseguire in maniera fluida, semplificando nel contempo l’integrazione dei dati e favorendo output di dati di qualità. Dell Implementation Services : stabiliscono una piattaforma GenAI operativa per l’inferenza e la personalizzazione dei modelli accelerando il time-to-value. In combinazione con Dell Managed Services , Dell può gestire l’intera soluzione GenAI basata su NVIDIA migliorando l’efficienza operativa e consentendo ai clienti di concentrarsi sui casi di uso GenAI proprietari.

: stabiliscono una piattaforma GenAI operativa per l’inferenza e la personalizzazione dei modelli accelerando il time-to-value. In combinazione con , Dell può gestire l’intera soluzione GenAI basata su NVIDIA migliorando l’efficienza operativa e consentendo ai clienti di concentrarsi sui casi di uso GenAI proprietari. Education Services: aiutano i clienti ad acquisire le competenze utili.

“Un nostro recente studio sull’utilizzo della GenAI in azienda ha reso evidente che le organizzazioni hanno necessità di poter utilizzare i propri dati per personalizzare i modelli fondamentali, ma ha anche evidenziato la loro esigenza di supporto per preparare i dati a questo scopo”, ha ricordato Bob O’Donnell, presidente e chief analyst di TECHnalysis Research. “Le nuove soluzioni e le partnership di Dell per la AI generativa offrono un’ampia gamma di funzionalità e know-how che aiutano le aziende a capitalizzare questo potenziale, colmando i gap di conoscenza e garantendo che i dati portino a risultati di business tangibili ed efficaci”.

Modernizzare l’infrastruttura dati per la AI e l’analytics, con Dell

Dell e Starburst stanno collaborando per aiutare i clienti ad accelerare le loro iniziative dedicate alla AI e all’analytics con l’obiettivo di arrivare a realizzare una soluzione data lakehouse aperta e moderna.

La soluzione integrerà il software Starburst per l’analytics con Dell PowerEdge aiutando i clienti a ottenere valore dai dati ovunque questi risiedano. Grazie a questa soluzione creata secondo i principi dell’open software, i clienti potranno accedere ai dati all’interno di ambienti multicloud in modo facile e sicuro per ricavare il maggior valore possibile dai deployment e dai workflow basati su analytics e AI.

“I nostri clienti hanno confermato di aver bisogno di una solida piattaforma dati per accedere ai dati distribuiti negli ambienti multicloud per guidare e rendere operative le iniziative AI”, ha concluso Justin Borgman, CEO di Starburst. “Integrando le nostre capacità di deep analytics con l’infrastruttura e i servizi enterprise di Dell possiamo offrire ai nostri clienti una soluzione data lakehouse aperta e multicloud che rende i dati disponibili nei workflow AI in modo rapido e semplice”.

Disponibilità