Dell presenta la nuova linea di cuffie intelligenti basate su AI

Come afferma Dell Technologies, nel panorama frenetico e in continua evoluzione del moderno workplace, una comunicazione efficace è la chiave di volta della produttività e della collaborazione. Se a questo si aggiungono l’impatto dell’intelligenza artificiale sul futuro del lavoro, l’aumento del lavoro ibrido e la customer experience degli end-user delle diverse aziende, è facile intuire perché Dell stia investendo nel proprio portfolio di periferiche con le più recenti innovazioni tecnologiche.

In tale contesto, l’azienda ha presentato la nuova linea di cuffie intelligenti Dell, costruite da zero con la più recente tecnologia AI: Dell Pro Wireless ANC Headset (WL5024) e le Dell Pro Wired ANC Headset (WH5024).

Ciascuna di esse è dotata di microfoni integrati per la cancellazione del rumore guidati dall’intelligenza artificiale che captano e filtrano i rumori di fondo, offrendo un nuovo livello di esperienza audio, assicura la società americana.

Tra le principali caratteristiche c’è in primo luogo la tecnologia basata su AI: i microfoni per la cancellazione del rumore guidati dall’intelligenza artificiale captano e filtrano i rumori di fondo per una comunicazione chiara. Utilizzando un robusto modello di elaborazione AI, spiega Dell, la cancellazione del rumore ambientale è più intelligente, affidabile e precisa nel distinguere le voci umane dai rumori circostanti.

Entrambe le cuffie offrono la cancellazione attiva del rumore (ANC) che riduce e blocca i rumori ambientali indesiderati, facilitando la concentrazione su ciò che si sta ascoltando. Il modello WL5024 offre anche un sistema ANC ibrido più sofisticato che combina ANC feed-forward e feed-back, garantendo una riduzione del rumore ottimale su una più ampia gamma di frequenze.

Per la massima collaborazione, il software Dell Pair permette di accoppiare i dispositivi wireless in modo semplice e sicuro con un solo clic, personalizzando le impostazioni audio con il software Dell.

Non viene sottovalutata dal produttore la comodità: i sensori intelligenti disattivano l’audio quando le cuffie wireless WL5024 vengono rimosse; la chiamata viene ripresa quando la si reinserisce; la WH5024 Pro Wired ANC vanta anche un facile controllo in linea per le attività più comuni.

Per una connessione rapida, attraverso il braccio delle cuffie è possibile disattivare l’audio. Oltre al design elegante, una particolare attenzione è stata riservata all’ergonomia e al comfort: sono stati utilizzati materiali di qualità superiore, tra cui l’archetto regolabile in similpelle e i cuscinetti auricolari sostituibili in memory foam, sottolinea Dell.

Per quanto riguarda la compatibilità con le piattaforme, le cuffie Dell sono certificate per Microsoft Teams (Open Office) e Zoom e compatibili con le principali piattaforme UC. Vantano la certificazione Open Office, la più difficile da ottenere, sulla capacità del microfono di eliminare il rumore circostante e le conversazioni in ufficio da più direzioni. Questa certificazione fornisce la massima garanzia che le cuffie soddisfino gli standard di qualità del microfono in un ambiente di lavoro open.

Ultimo ma non meno importante, la batteria di lunga durata: le cuffie wireless (WL5024) si ricaricano facilmente posizionandole sull’apposito dock. Con una carica completa, l’autonomia di ascolto arriva fino a 78 ore, dichiara Dell.

Ampliando il portfolio, Dell rende inoltre disponibili le cuffie wireless (WL3024) e le cuffie cablate (WH3024). Facili da usare, queste cuffie sono la scelta ottimale per coloro che vogliono trarre il maggiore vantaggio dalla loro giornata lavorativa. Nei prossimi mesi, è previsto un ampliamento della gamma di fascia alta, annuncia infine l’azienda.

Prezzi e disponibilità: