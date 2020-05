In pieno momento di smart working arrivano da Dell Technologies i nuovi pc business intelligenti e sicuri, delle linee Latitude, Precision e OptiPlex, progettati per rendere il lavoro più efficiente e sicuro, indipendentemente dalla posizione.

Il nuovo ventaglio di offerte include infatti sia computer laptop che desktop, con workstation fisse e mobili.

Dell sottolinea anche che il nuovo portafoglio di Pc commerciali è progettato con in mente criteri di sostenibilità, con l’impiego di materiali riciclati, imballaggi sostenibili, design ad alta efficienza energetica e registrazioni Epeat Gold.

A supportare i professionisti nel lavorare in modo più smart c’è inoltre Dell Optimizer, la tecnologia di ottimizzazione automatizzata basata sull'intelligenza artificiale, ora disponibile su tutti i dispositivi Latitude, Precision e OptiPlex.

Il software integrato apprende il modo di lavorare di ciascun utente e si adatta al comportamento per aiutare a concentrarsi sulle attività che contano di più. Dell Optimizer funziona “dietro le quinte” per migliorare le prestazioni complessive delle applicazioni, consentire un accesso più rapido e lock sicuri, eliminare gli echi e ridurre il rumore di fondo durante le conference call ed estendere il tempo di funzionamento della batteria.

Dei Pc 2-in-1 Latitude introdotti da Dell fanno parte la nuova serie 9000 ultra-premium e la serie 7000 completamente ridisegnata, con design in alluminio lavorato e spazzolato, lunga durata della batteria, una selezione di porte e ampi display con bordi sottili sui quattro lati. Disponibili con processori Intel vPro di decima generazione e Intel WiFi 6 (Gig+), i dispositivi Latitude sono progettati per offrire prestazioni e connettività di livello aziendale.

Per i dirigenti e i professionisti in movimento che hanno bisogno del meglio in termini di design, potenza e connettività, il Latitude 9510 è il Pc business da 15 pollici compatto, leggero e intelligente.

Offre un design integrato 5G-ready (con opzione 5G LTE in arrivo nella seconda metà dell’anno), fino a 34 ore di durata della batteria e un'esperienza di conferencing ottimizzata, con potenti altoparlanti e microfoni integrati. Si tratta di una macchina, sottolinea Dell, che offre le prestazioni di cui hanno bisogno i team che devono essere produttivi ovunque, nonché verificata Project Athena.

I modelli Latitude 7410 e 7310 sono i laptop business premium da 14 e 13 pollici più piccoli, progettati per bilanciare prestazioni e portabilità. Configurabile anche come 2-in-1, il Latitude 7410 è dotato del primo pannello 4K low blue light di Dell su un Pc business, che accresce la leggibilità e migliora il comfort visivo.

Dell ha anche riprogettato il suo portafoglio di workstation Precision, indicato per gestire carichi di lavoro impegnativi come elaborazione grafica intensiva, analisi dei dati e modellazione CAD. Con ingombri ridotti, design elegante e innovazioni termiche, le nuove workstation portatili Precision offrono prestazioni migliorate e certificazioni ISV, con grafica professionale Nvidia e i più recenti processori Intel Core vPro e Xeon di decima generazione.

Progettati per creator e professionisti che desiderano alte prestazioni e design elegante, senza le dimensioni e il peso di una tradizionale workstation mobile, i Dell Precision 5550 e 5750 sono le workstation portatili da 15 e 17 pollici compatte e sottili. Dispongono del display 16:10 InfinityEdge a 4 lati (fino a HDR 400) e il nuovo Precision 5750 è anche VR, AR e AI-Ready, per gestire rendering veloci, visualizzazioni dettagliate e simulazioni complesse.

Pensati per settori quali l'assistenza sanitaria e l'istruzione, che preferiscono affidarsi all'affidabilità dei dispositivi desktop, Dell ha lanciato anche i tower OptiPlex ridisegnati e ampliato gli all-in-one con configurazioni flessibili in design salva-spazio.