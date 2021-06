Dell: Microsoft Windows 11 è il vero game changer

In seguito al rilascio di Windows 11, da parte di Microsoft, alla fine di quest’anno, Dell sarà in grado di offrire un ampio portafoglio di PC con il nuovo sistema operativo – tra cui computer portatili, desktop, 2-in-1 e All-in-One.

Secondo gli ultimi dati Idc, sono quasi 1 milione i PC venduti ogni giorno nel mondo; nel 2021 è prevista una crescita del mercato dei PC del 18,2%.

Con il nuovo sistema operativo, Dell continuerà a lavorare per rendere sempre più unica l’esperienza dell’utente.

Rahul Tikoo, Senior Vice President, Client Product Group, Dell Technologies, ha espresso tutta il proprio entusiasmo: «Con l’annuncio di Windows 11, Dell e Microsoft stanno cambiando le regole del gioco. Il nuovo Windows, e i nostri continui investimenti in visual immersivi, collaborazione, connettività e intelligenza permettono esperienze incredibili quando sono fruite su PC Dell. Insieme stiamo abilitando il ‘do anything from anywhere world.»

Tutti i PC Dell basati su Windows acquistati su Dell.com soddisfano i requisiti di sistema di Windows 11 e potranno godere di un aggiornamento gratuito quando sarà disponibile.

Tra i prodotti che saranno già disponibili con il nuovo sistema operativo al loro rilascio:

XPS 13 – Un portatile compatto e ultraportatile che viene fornito con una scelta di opzioni di display OLED, 4K+ e FHD+ ad alto contrasto;

Alienware m15 Ryzen Edition R5 – Un portatile sottile che combina incredibili prestazioni di gioco con una lunga durata della batteria;

Latitude 9420 – Progettato per le aziende che apprezzano la sicurezza, la collaborazione e la connettività, è dotato di SafeShutter automatico e l’opzione per il 5G LTE avanzato;