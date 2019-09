Dell lancia nuovi server con Amd Epyc di seconda generazione

Dell Technologies ha presentato un nuovo portfolio di server Dell PowerEdge con Amd Epyc di seconda generazione. Inoltre, nuove Ready Solutions for High-Performance Computing e integrazioni semplificate con i maggiori provider di software e cloud pubblici per un data center moderno.

Sono infatti 5 i nuovi server presentati da Dell, pensati per sfruttare al meglio tutte le potenzialità dei processori Amd Epyc di seconda generazione. Le prestazioni sono di spessore assoluto: performance superiori del 280% nei database virtualizzati su server single-socket e il miglior risultato dell'intero settore nelle prestazioni di un server dual-socket nel benchmark Sap Sales and Distribution.

I nuovi Poweredge della multinazionale americana mettono, infatti, a disposizione maggior potenza di calcolo e minori tempi di risposta della memoria, in combinazione con una sicurezza integrata a livello di hardware e firmware. Rispetto alla generazione precedente, la motherboard dei server è stata riprogettata per garantire un miglior raffreddamento e un'integrità ottimale dei segnali. Gli innovativi design PowerEdge si traducono inoltre in vantaggi immediati e futuri grazie al supporto della tecnologia di interconnessione PCIe 4.0 per acceleratori, networking avanzato e storage di nuova generazione.

Le innovazioni e le nuove capacità dei server comprendono:

Design di sistema ottimizzato per i workload – Partendo dall'architettura del processore fino a raggiungere il supporto di tutti gli aspetti dei processori Amd Epyc di seconda generazione, i nuovi design PowerEdge vantano sostanziali miglioramenti di prestazioni in una varietà di workload come Hpc, database e Vdi.

Il nuovo portafoglio Dell Emc Ready Solutions for Hpc for Digital Manufacturing, Research e Life Sciences basato sui nuovi server PowerEdge offre i vantaggi del raffreddamento liquido e della predisposizione per le Gpu aumentando ulteriormente le prestazioni per i workload a calcolo intensivo come intelligenza artificiale, machine learning e deep learning.

Le Ready Solutions for Hpc, basate sui processori Amd Epyc di seconda generazione propongono performance più elevate per workload come la fluidodinamica computazionale, la modellazione meteorologica e quella climatica. In occasione di recenti test, il modello PowerEdge C6525 ha completato una modellazione meteo in metà tempo rispetto ai server basati su processori Amd Epyc servedi precedente generazione velocizzando così la diramazione degli allerta meteo per fenomeni particolarmente intensi.

Per facilitare la gestione di workload tradizionali e multi-cloud, Dell Technologies ha introdotto anche numerose novità all'interno di Dell EMC OpenManage e ha rafforzato le integrazioni verso un intero ecosistema di importanti produttori software, tra cui:

Integrazioni con VMware – La nuova release di OpenManage Integration for VMware vCenter aumenta la scalabilità per una gestione più efficiente dei cluster VMware all'interno di ambienti di grandi dimensioni. È inoltre presente il supporto nativo dell'interfaccia HTML5 di vCenter per razionalizzare le attività di amministrazione e ridurre il tempo di formazione e addestramento.

