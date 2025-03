Dell: è ora disponibile il nuovo portfolio Dell Plus

Dell Technologies ha annunciato che ora è disponibile il nuovo portfolio di pc Dell Plus, con quattro nuovi modelli equipaggiati con processori Intel Core Ultra (Serie 2).

In occasione dell’ultimo CES, Dell ha presentato un nuovo portfolio semplificato di AI PC (sia portatili sia desktop), unificandolo sotto il brand Dell Technologies e suddividendolo in tre categorie di prodotti: Dell (progettato per il gaming, lo studio e il lavoro), Dell Pro (progettato per una maggiore produttività in ambito professionale) e Dell Pro Max (progettato per chi necessita di massime prestazioni).

Per aiutare i clienti a individuare i prodotti più adatti a loro, all’interno di queste nuove categorie Dell ha classificato i prodotti secondo un tiering: Base, Plus e Premium.

Il livello Plus introduce i PC Dell più scalabili, con il giusto bilanciamento tra versatilità e produttività.

I quattro nuovi device Dell Plus presentano un design innovativo e sono alimentati da processori Intel Core Ultra (Serie 2), con una durata della batteria fino al 39% in più.

Dell 14 Plus: dotato di processori Intel Core Ultra, Dell 14 Plus è un device elegante e portatile, ideale per chi ha bisogno di prestazioni affidabili ovunque. Prezzo di partenza: euro 1.149; disponibile nel colore Ice Blue.

Dell 14 Plus 2-in-1: un device versatile che offre flessibilità grazie al suo design convertibile, con una cerniera a 360 gradi che si adatta a quattro diverse modalità, per unire produttività ed esigenze quotidiane. Prezzo di partenza: euro 999. disponibile nel colore Ice Blue.

Dell 16 Plus: con un display mini-LED touchscreen QHD+ opzionale dai colori vividi e dai dettagli nitidi, consente ai creator di progettare, modificare e condividere il proprio lavoro senza problemi. Prezzo di partenza: euro 1.149. Disponibile nel colore Ice Blue.

Dell 16 Plus 2-in-1: con uno schermo più grande e altoparlanti di qualità stereo, questo device consente di gestire anche i flussi di lavoro più intensivi. Il facile passaggio dalla modalità tablet a quella laptop consente a studenti e creator di portare il dispositivo ovunque. Prezzo di partenza: euro 1.149. Disponibile nei colori Ice Blue e Midnight Blue.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Dell.