Dell Technologies accelera la strategia as-a-Service con Project APEX

Dell Technologies ha ampliato le proprie capacità as-a-Service grazie a Project APEX, che semplifica il modo in cui clienti e partner accedono alla tecnologia Dell on-demand, attingendo a storage, server, networking, infrastrutture iperconvergenti, PC e soluzioni.

Con Project APEX , Dell unificherà le strategie della società rivolte al cloud e alla modalità as-a-Service con proposte tecnologiche e attività ad hoc go-to-market. Le aziende potranno ottenere in questo modo un’esperienza as-a-Service omogenea ovunque siano dislocati i workload – on premises, negli ambienti edge e nei cloud pubblici.Dell Technologie, le novità as-a-Service e cloud con Project Apex

La nuova Dell Technologies Cloud Console sarà la base del Project Apex e metterà a disposizione dei clienti un’unica esperienza trasparente con la quale potranno gestire i propri percorsi cloud e as-a-Service. Le aziende potranno identificare e ordinare all’interno del marketplace servizi cloud e soluzioni as-a-Service per rispondere rapidamente alle loro esigenze. Con pochi passaggi i clienti potranno implementare workload, gestire le risorse multi-cloud, monitorare i costi in tempo reale e aggiungere ulteriori capacità.

Disponibile nella prima metà del prossimo anno, Dell Technologies Storage as-a-Service (STaaS) è un portafoglio di servizi on-premises composto da risorse storage flessibili e scalabili che mettono a disposizione servizi dati a file e a blocchi e un’ampia varietà di funzionalità di classe enterprise. STaaS è progettato per le transazioni Opex e permette ai clienti di gestire con facilità le relative risorse attraverso Dell Technologies Cloud Console.

Dell Technologies Cloud Platform a istanza — I clienti possono iniziare a usare il cloud ibrido a partire da soli 47 dollari per istanza al mese2 con un modello ad abbonamento che semplifica l’acquisto e la scalabilità delle risorse cloud per mezzo di configurazioni predefinite attraverso la nuova Dell Technologies Cloud Console.

Espansioni geografiche— Dell Technologies ha esteso la disponibilità degli abbonamenti a Dell Technologies Cloud Platform anche ai mercati quali Regno Unito, Francia e Germania, con un’ulteriore espansione globale in arrivo a breve. Dell Technologies Cloud PowerProtect for Multi-cloud— Questo servizio fully-managed aiuta i clienti a proteggere dati e applicazioni sui cloud pubblici utilizzando un’unica risorsa attraverso una connessione a bassa latenza verso i principali cloud pubblici. Le aziende possono ottimizzare i costi grazie alla tecnologia di deduplica della appliance PowerProtect e all’assenza di costi per il traffico in uscita quando prelevano i propri dati da Microsoft Azure.

Listini prezzi Flex On Demand pre-approvati— I listini pre-configurati aiutano i clienti a selezionare e implementare più facilmente le soluzioni Dell Technologies con un’esperienza pay-per-use. I partner Dell Technologies di tutto il mondo potranno beneficiare di uno sconto del 20% sulle soluzioni Flex On Demand.

Project Apex di Dell aiuterà le aziende a dismettere le infrastrutture esistenti in maniera sicura ed ecosostenibile. Dell gestisce il ritiro e il ricondizionamento delle attrezzature IT usate aiutando a supportare gli obiettivi di sostenibilità delle singole aziende.

Dell sta compiendo ulteriori passi avanti verso il raggiungimento dei propri obiettivi Progress Made Real: rivendendo il 100% dei prodotti restituiti a fine noleggio, ricondizionando e rivendendo l’89% delle attrezzature funzionanti in Nord America e nell’area EMEA, rivendendo il 10% delle attrezzature non funzionanti a partner specializzati nello smaltimento che riparano, riutilizzano, rivendono e riciclano ciascun asset. Attraverso questo programma, lo scorso anno Dell ha potuto riciclare 240.257 chilogrammi di metallo, vetro e plastica e aiutando i clienti a rivendere o riciclare il proprio hardware eccedente e preparare la restituzione delle attrezzature a noleggio in maniera sicura ed eco-compatibile attraverso Dell Asset Resale & Recycling Services.

Dell Technologies Cloud Console è già disponibile negli Stati Uniti; la disponibilità EMEA è prevista per il primo trimestre del 2021. Dell Technologies Storage as-a-Service sarà disponibile negli Stati Uniti nella prima metà del 2021.

Le proposte a istanza Dell Technologies Cloud Platform ad abbonamento sono disponibili negli Stati Uniti, in Francia, in Germania e nel Regno Unito. Dell Technologies Cloud PowerProtect for Multi-cloud è ora disponibile negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania.

Flex On Demand è disponibile in alcuni Paesi di Nord America, Europa, America Latina e Asia-Pacifico.