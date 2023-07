Dell APEX e CRUI collaborano per accelerare la trasformazione digitale nel mondo Education

Dell Technologies, in collaborazione con Fastweb, si è aggiudicata un accordo quadro con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) – l’associazione delle Università statali e non statali riconosciute. In base all’accordo, Dell Technologies contribuirà a supportare CRUI con soluzioni tecnologiche che abilitano ambienti di apprendimento e ricerca collaborativi. Con l’accordo recentemente stipulato, CRUI utilizzerà Dell APEX Flex on Demand, un consumo flessibile, per acquisire infrastrutture e servizi su un modello pay-per-use andando a soddisfare le proprie esigenze aziendali e tecnologiche in continua evoluzione.

L’adozione di APEX Flex on Demand è la prima nel suo genere per il settore dell’Education nella Western Region e dimostra la costante attenzione di CRUI nell’utilizzare la tecnologia per guidare la trasformazione.

Dell APEX Flex on Demand consentirà alle Università e agli Istituti di Ricerca membri di CRUI di acquistare la tecnologia necessaria per supportare l’organizzazione, pagando solo quanto effettivamente utilizzano, oltre a fornire accesso immediato alla capacità di buffer. Questo aiuterà CRUI a implementare soluzioni che vanno da progetti di storage aziendale primario allo sviluppo di infrastrutture back-up dedicate e piattaforme di calcolo ad alte prestazioni che supportano progetti di ricerca intensiva sui dati nelle università.

“Gli anni più duri della pandemia ci hanno confermato l’importanza cruciale delle nuove tecnologie” ha dichiarato Salvatore Cuzzocrea, Presidente di CRUI. “Da una settimana all’altra le Università si sono dovute adattare al nuovo scenario per garantire la continuità di studio e ricerca. In quest’ottica, per noi la transizione digitale rappresenta la strada obbligatoria per sanare un curioso disallineamento. Da una parte, nei nostri dipartimenti nascono le scoperte scientifiche di frontiera che poi, a valle, diventano tecnologie popolari e diffuse. Dall’altra, gli strumenti che, al di fuori dei laboratori delle scienze dure, ci ritroviamo a usare per la gestione ordinaria delle attività accademiche sono spesso molti passi indietro rispetto alle esigenze. In quest’ottica, CRUI ha stabilito relazioni con i principali player tecnologici per assistere le Università nell’ammodernamento dei loro sistemi. L’accordo con Dell Technologies rappresenta un passo significativo e importante in questa direzione”.

I membri di CRUI hanno individuato in Dell APEX Flex on Demand la soluzione ideale per le proprie esigenze IT, grazie alla sua intrinseca semplicità, agilità e controllo. Dell fornirà anche servizi di supporto specifici, tra cui ProSupport Plus e ProDeploy Plus, che consentono a CRUI di accedere al supporto tecnico e di prodotto per le soluzioni infrastrutturali, riducendo così la complessità IT e controllando i costi.

“La competenza e l’esperienza acquisita negli anni da Dell Technologies nel settore Education, insieme alla forte conoscenza delle attuali esigenze del settore educativo italiano, ci ha permesso di supportare clienti come CRUI che sono alla ricerca di un modo più agile per portare avanti i loro investimenti tecnologici”, ha dichiarato Filippo Ligresti, Vice President & General Manager di Dell Technologies Italy. “Con Dell APEX Flex on Demand, CRUI può iniziare a utilizzare la tecnologia più rapidamente per contribuire a raggiungere i propri obiettivi di formazione e di business”. Questo è anche in linea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia che sostiene la diffusione capillare delle tecnologie digitali per favorire la crescita economica”.