Dell Apex Cloud per Red Hat OpenShift, la piattaforma per la distribuzione applicativa

Dell Technologies annuncia la disponibilità di Dell APEX Cloud per Red Hat OpenShift, la prima piattaforma completamente integrata per la distribuzione applicativa, appositamente realizzata per Red Hat OpenShift.

Ingegnerizzata in collaborazione con Red Hat e basata su processori Intel di quarta generazione, la piattaforma APEX Cloud trasforma il modo in cui le aziende implementano, gestiscono e utilizzano i container on-premises in affiancamento alle virtual machine.

La soluzione è stata sviluppata insieme a Red Hat – leader nel Gartner Magic Quadrant 2023 per Container Management – partendo dalla consapevolezza che per le aziende è fondamentale essere flessibili e agili e dalla loro necessità su come e dove sviluppare e ospitare le applicazioni.

“L’innovazione è sempre stata al centro della nostra collaborazione con Dell, e oggi ne offriamo un esempio concreto grazie a una soluzione trasformativa che permette di utilizzare Red Hat OpenShift in ambienti on-premises. La piattaforma Dell APEX Cloud per Red Hat OpenShift offre un’esperienza cloud-native ottimizzata valorizzando al meglio le nostre tecnologie all’interno di una piattaforma applicativa unificata. Saranno molte le innovazioni che i nostri clienti potranno realizzare grazie all’utilizzo di questa piattaforma”, ha dichiarato Stefanie Chiras, senior vice president, Partner Ecosystem Success, Red Hat.

APEX Cloud Platform per Red Hat OpenShift – afferma Dell – rivoluziona quello che si pensava di conoscere sul funzionamento on-premises di OpenShift, la principale piattaforma applicativa per cloud ibridi basata su Kubernetes, attraverso una soluzione che aiuta a semplificare le strategie multicloud, accelerare il delivery applicativo e ottimizzare la collocazione dei workload.

All’interno di un ambiente multicloud i clienti necessitano di poter conservare le caratteristiche di uniformità, prestazioni, affidabilità e sicurezza delle infrastrutture on-premises senza tuttavia sacrificare l’agilità e la flessibilità tipiche del cloud pubblico. Sono ormai lontani i tempi della complessità degli approcci “fai da te” al deployment e alla gestione di Kubernetes.

Dell APEX Cloud Platform per Red Hat OpenShift offre tutto ciò che occorre per implementare e utilizzare Red Hat OpenShift su una piattaforma bare metal integrata e pronta all’uso. APEX Cloud Platform Foundation Software automatizza il deployment di Red Hat OpenShift rendendolo più veloce del 90% rispetto a un approccio manuale. Sono state dedicate oltre 21.000 ore ai test di interoperabilità per ciascuna major release, sottolinea Dell. Inoltre, l’automazione della gestione del ciclo di vita ha portato a una riduzione pari al 90% del tempo necessario a completare gli aggiornamenti stessi.

La piattaforma, basata su un’infrastruttura ad alte prestazioni che include l’accelerazione Intel AMX, si unisce a una moderna orchestrazione dei container completa di tool avanzati per l’automazione DevOps allo scopo di efficientare le attività.

APEX Cloud Platform per Red Hat OpenShift è basata su server PowerEdge di ultima generazione e su software-defined storage Dell ad alte prestazioni linearmente scalabile basato su tecnologia PowerFlex. Insieme, queste soluzioni aiutano a rispettare i più rigorosi SLA enterprise in termini di prestazioni, scalabilità e resilienza all’interno di una vasta varietà di workload.

“Con Dell APEX Cloud Platform per Red Hat OpenShift le aziende possono finalmente concretizzare tutte le potenzialità prestazionali dei server PowerEdge di nuova generazione con processori Intel Xeon Scalable di quarta generazione che forniscono prestazione due volte superiori a quelle delle generazioni precedenti”, ha commentato Jeremy Rader, general manager, Xeon Market Readiness, Intel.

Red Hat OpenShift unisce servizi collaudati e affidabili per ridurre le difficoltà relative alle attività di sviluppo, modernizzazione, deployment, funzionamento e gestione delle applicazioni in modo da dare vita a un’esperienza omogenea su ogni tipo di architettura: cloud pubblico, on-premises, cloud ibrido o edge. Red Hat OpenShift supporta simultaneamente container e virtual machine (VM), aiutando a semplificare la transizione dalle VM ai container. Set di strumenti estesi per l’automazione – tra cui API aperte e i moduli di storage per container – semplificano i processi DevOps rendendo i team IT più efficienti.

La portabilità applicativa è un elemento essenziale all’interno di un mondo multicloud, mette in evidenza Dell. Le aziende che implementano applicazioni on-premises esigono compatibilità e interoperabilità con i cloud pubblici. Per questo è stato reso ancora più semplice e trasparente lo spostamento di applicazioni e dataset tra ambienti multicloud. Il software-defined storage di APEX Cloud Platform è basato sullo stesso storage layer universale della proposta storage per cloud pubblici di Dell Technologies: in questo modo lo storage on-premises sarà compatibile con i servizi storage erogati da Dell su cloud pubblico. Un’agilità che tuttavia non va a scapito della sicurezza: una collaborazione tecnologica fra Dell Technologies e Red Hat aiuta, infatti, a garantire l’accesso rapido alle nuove patch contribuendo a mitigare le vulnerabilità della sicurezza.

Un approccio sofisticato alla differenziazione AI

Le organizzazioni di ogni dimensione stanno guardando a un futuro abilitato dall’intelligenza artificiale per creare sempre più valore per clienti, dipendenti e azionisti. Sebbene la AI offra enormi potenzialità, comporta tuttavia grandi complessità per i data scientist che si rivolgono al multicloud per ottimizzare la portabilità di dati e applicazioni.

Dell Technologies ha annunciato un nuovo Dell Validated Design per Red Hat OpenShift AI sulla APEX Cloud Platform che mette a disposizione delle organizzazioni una guida semplificata al deployment di un digital assistant basato su un Large Language Model (LLM) e sul framework Retrieval Augmented Generation (RAG). Questa soluzione multicloud integrata illustra come poter utilizzare RAG con i propri dati in modo sicuro all’interno di un ambiente on-premises.

Dell APEX Cloud Platform e Red Hat OpenShift AI forniscono ai data scientist quei livelli di agilità, flessibilità, portabilità e scalabilità che sono necessari per progettare, costruire e implementare applicazioni AI-enabled su vasta scala, affermal’azienda. Oltre alla giusta piattaforma per le applicazioni AI, molte aziende avranno bisogno anche del partner adatto per poter concretizzare tutte le potenzialità delle applicazioni AI per il loro business.

Dell Services, recentemente premiata da Forbes, aiuta i clienti a far evolvere le loro attività. Le organizzazioni che vogliono creare una strategia vincente per la AI generativa possono usufruire della comprovata metodologia dei servizi di consulenza per definire il loro avanzamento e sviluppare una roadmap allineata agli AI use-case. Grazie alla vasta esperienza da Dell nel settore della data science e ai nuovi Data Preparation Services, Dell Technologies sarà in grado di accelerare la potenza della AI per i dati così che le aziende possano ottenere un data set preciso nel formato e più appropriato per consentire progetti di intelligenza artificiale.

I servizi dedicati alle infrastrutture forniscono best practice per implementare, supportare e assistere le fasi di deployment e configurazione di OpenShift. I servizi di consulenza offrono competenze relative a persone, processi e workload per accelerare l’utilizzo di Red Hat OpenShift. I servizi gestiti aiutano a superare le complessità della gestione e manutenzione della piattaforma containerizzata necessaria ai team di sviluppo, alleggerendo l’organizzazione IT affinché possa gestire i workload che vengono sviluppati o fatti migrare su APEX Cloud Platform per Red Hat OpenShift.

Le applicazioni moderne necessitano di un’infrastruttura moderna, e il relativo utilizzo dovrebbe essere altrettanto agile. Il livello di utilizzo può essere difficile da prevedere, e per questo le opzioni di consumo flessibile di Dell APEX forniscono capacità elastica. Per la massima agilità, i clienti hanno accesso immediato a un buffer di capacità quando necessario, pagando solamente per quanto utilizzato effettivamente. Dell APEX Flex on Demand offre ulteriore tranquillità fissando un tetto ai costi totali mensili pari all’85% dell’utilizzo della capacità installata totale.