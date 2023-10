Dell annuncia la disponibilità di APEX Cloud Platform per Microsoft Azure

Dell Technologies ha annunciato la disponibilità di Dell APEX Cloud Platform per Microsoft, un nuovo sistema chiavi in mano completamente integrato e sviluppato in collaborazione con Microsoft che estende l’esperienza del cloud ibrido Microsoft Azure agli ambienti edge e data center.

È la prima soluzione della famiglia Dell APEX Cloud Platform e la prima Premier Solution per Microsoft Azure Stack HCI disponibile. La nuova categoria di soluzioni Azure Stack HCI comprende unicamente le piattaforme che offrono il time-to-value più rapido per il cloud ibrido Azure attraverso i massimi livelli di integrazione con Microsoft.

Le piattaforme Dell APEX Cloud sono infrastrutture di nuova generazione contraddistinte da uniformità operativa e da un maggior controllo sul posizionamento dei carichi di lavoro estendendo la scelta dell’ecosistema cloud on-premises. Queste piattaforme offrono ai clienti maggiore flessibilità e protezione degli investimenti nel tempo combinando il meglio dell’innovazione Dell nella gestione e orchestrazione automatizzata dell’infrastruttura, del software-defined storage e dei sistemi computazionali di nuova generazione.

La semplificazione di Azure on-premises con Dell

L’opportunità di estendere i servizi cloud Azure agli ambienti on-premises è significativa. Secondo uno studio condotto da ESG sulle tendenze di implementazione delle applicazioni multicloud, il 48% dei clienti intervistati ha affermato di essere impegnato a espandere i propri deployment on-premises. Dell APEX Cloud Platform per Azure rappresenta la scelta ottimale attraverso la quale i clienti possono introdurre Microsoft Azure nei loro data center e nei loro ambienti edge.

Questa nuova piattaforma si basa su decenni di collaborazione tra Dell e Microsoft combinando le competenze e l’esperienza di Dell nella fornitura di gestione e orchestrazione basate su software-driven e software-defined storage con la leadership di Microsoft nei servizi cloud e nell’orchestrazione dei container.

“Sempre più clienti ci chiedono di poter disporre della potenza di Azure in svariati contesti: impianti di produzione, punti vendita, servizi di ristorazione o sedi distribuite. Attraverso la nostra partnership con Dell possiamo proiettare Microsoft Azure verso tutti questi ambienti situati all’edge”, ha dichiarato Douglas Phillips, Corporate Vice President, Azure Edge + Platform. “Questa nuova soluzione offre ai nostri comuni clienti un’esperienza trasparente dal cloud fino all’edge, ovunque si trovino i loro dati, affinché possano dedicare meno tempo a gestire l’infrastruttura e concentrarsi sulla trasformazione del business”.

Miglioramento del cloud ibrido Azure

La piattaforma Dell APEX Cloud per Microsoft Azure è progettata per soddisfare importanti priorità IT.

Semplificazione della gestione: estende l’operatività di Azure in modo uniforme agli ambienti on-premises e al cloud pubblico attraverso l’integrazione nativa con Azure Arc. La profonda integrazione e l’ampia automazione rese possibili da Dell APEX Cloud Platform Foundation Software permettono di offrire ai clienti vantaggi decisamente superiori rispetto a quelli delle soluzioni precedenti. Per esempio, il wizard per il deployment automatizzato si traduce nell’ 88% di riduzione dei passaggi necessari rispetto ai sistemi integrati esistenti, consentendo ai clienti di ottimizzare i tempi quando si implementa la piattaforma.

estende l’operatività di Azure in modo uniforme agli ambienti on-premises e al cloud pubblico attraverso l’integrazione nativa con Azure Arc. La profonda integrazione e l’ampia automazione rese possibili da Dell APEX Cloud Platform Foundation Software permettono di offrire ai clienti vantaggi decisamente superiori rispetto a quelli delle soluzioni precedenti. Per esempio, il wizard per il deployment automatizzato si traduce nell’ dei passaggi necessari rispetto ai sistemi integrati esistenti, consentendo ai clienti di ottimizzare i tempi quando si implementa la piattaforma. Accelerazione del delivery applicativo: attraverso la distribuzione ottimizzata del servizio ibrido Azure Kubernetes Service (AKS) e dei servizi dati e app abilitati per Arc, la piattaforma aiuta ad accelerare il delivery applicativo. I clienti possono semplificare la gestione mediante una profonda integrazione e l’utilizzo di tool familiari. Gli utenti possono anche applicare policy di sicurezza e conformità uniformi sull’intero ambiente Azure grazie all’integrazione con i servizi centralizzati Azure per la gestione e la governance.

Oltre le aspettative

Se la nuova categoria Premier Solutions per Azure Stack HCI rappresenta il livello più alto di automazione, integrazione e collaborazione con Microsoft, la piattaforma Dell APEX Cloud per Microsoft Azure va oltre.

Gestione del ciclo di vita : la piattaforma Dell APEX Cloud per Microsoft Azure offre la disponibilità pressoché istantanea delle release e delle patch di nuova uscita – entro sole quattro ore dal rilascio da parte di Microsoft. Una gestione centralizzata del ciclo di vita full-stack assicura che l’intero stack infrastrutturale sia sempre compliant.

: la piattaforma Dell APEX Cloud per Microsoft Azure offre la disponibilità pressoché istantanea delle release e delle di nuova uscita – entro dal rilascio da parte di Microsoft. Una gestione centralizzata del ciclo di vita full-stack assicura che l’intero stack infrastrutturale sia sempre compliant. Automazione: la piattaforma dispone di funzionalità per l’espansione automatizzata dei cluster per consentire l’aggiunta rapida di infrastrutture on-premises necessarie a soddisfare i requisiti dei workload.

la piattaforma dispone di funzionalità per l’espansione automatizzata dei cluster per consentire l’aggiunta rapida di infrastrutture on-premises necessarie a soddisfare i requisiti dei workload. Proposte edge : a breve Dell Technologies metterà a disposizione nodi specializzati basati sulla piattaforma server Dell PowerEdge XR4000 ottimizzata per gli ambienti edge, per aiutare i clienti a estendere Azure fino all’edge minimizzando costi, ingombri e complessità.

: a breve Dell Technologies metterà a disposizione nodi specializzati basati sulla piattaforma server Dell PowerEdge XR4000 ottimizzata per gli ambienti edge, per aiutare i clienti a estendere Azure fino all’edge minimizzando costi, ingombri e complessità. Il top della flessibilità: a breve sarà aggiunto il supporto di ulteriori configurazioni storage con software-defined storage Dell, proponendo così l’unica soluzione in grado di sostenere la scalabilità lineare delle risorse storage indipendentemente dalle risorse computazionali, aiutando così i clienti a gestire workload con diverse esigenze di prestazioni e di scala.

Una risposta alle necessità di clienti e partner

Kyndryl, partner strategico di Dell e Microsoft, sta ampliando le proprie soluzioni con servizi gestiti dedicati a questa piattaforma. “In uno scenario IT in rapido cambiamento, Kyndryl aiuta i clienti a modernizzare i loro ambienti mission-critical secondo un modello operativo di cloud ibrido. In qualità di partner strategico di Dell e Microsoft siamo entusiasti della disponibilità della nuova piattaforma Dell APEX Cloud che fornirà un’operatività Azure omogenea sia on-premises sia sul cloud pubblico Azure”, ha commentato Kevin Powell, Vice President, Private Cloud Services di Kyndryl. “Ci impegniamo a fornire servizi che aiutino i clienti a utilizzare le ultime innovazioni tecnologiche del settore dei nostri partner del’ecosistema per fornire soluzioni cloud ibride all’edge”.

“Più di 5.000 aziende di tutto il mondo si rivolgono a LoopUp per portare le comunicazioni globali nel cloud così da supportare il lavoro flessibile, aumentare la produttività, semplificare la complessità e ridurre i costi”, ha dichiarato Chris Stanley, VP of Network Operations di LoopUp. “La profonda integrazione software e la gestione del ciclo di vita di Dell APEX Cloud Platform per Microsoft Azure ci aiuteranno a scalare e rilasciare innovazioni per la telefonia cloud più velocemente ottenendo il massimo valore possibile dal nostro deployment ibrido Azure”.

Orange Business, partner strategico di Dell e Microsoft, è entusiasta delle potenzialità trasformative che la piattaforma Dell APEX Cloud per Microsoft Azure può offrire. “Le aziende ricorrono sempre più frequentemente a strategie di cloud ibrido per realizzare le esperienze digitali progettate per i loro dipendenti e i loro clienti. Hanno quindi bisogno di una soluzione efficiente per poterle gestire facilmente dall’edge al data center fino al cloud pubblico”, ha aggiunto Olivier Ménez, Marketing Director of Digital Services di Orange Business. “Dell APEX Cloud Platform per Microsoft Azure comprende automazioni e integrazioni che ci aiuteranno a gestire agevolmente dati e applicazioni per i nostri clienti in ambienti ibridi”.

[1] ESG “Multi-cloud Application Deployment and Decision Making”, maggio 2023