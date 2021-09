Dedagroup, Stealth GO! per il lusso di BMB Manifattura Borse

BMB Manifattura Borse ha scelto l’ERP di Dedagroup Stealth, azienda che fa capo a Dedagroup S.p.A. e che, grazie alle proprie competenze e soluzioni, accompagna nella crescita i più grandi brand del Fashion & Luxury aiutandoli a gestire i processi di produzione, distribuzione e vendita di capi e accessori nel mondo.

BMB Manifattura Borse, importante realtà del Made in Italy nata a Firenze più di cinquant’anni fa che si occupa della produzione e lavorazione di articoli di pelletteria, ha infatti deciso di affidarsi a Stealth GO! per rispondere alle nuove esigenze legate all’evoluzione del suo business.

Fornitore di riferimento di prestigiosi brand del settore Fashion & Luxury, BMB Manifattura Borse è oggi una piattaforma multimarca B2B a stampo fortemente internazionale. Da qui la necessità di gestire al meglio lo strategico passaggio da una metodologia artigianale ad un approccio industriale, in cui il controllo di tutte le fasi del ciclo produttivo è fondamentale per garantire una produzione di qualità, una gestione precisa di tutte le informazioni back-to-back e, non in ultimo, consegne puntali ai propri clienti. Oltre a questo importante cambiamento, l’Azienda è fortemente impegnata nel perseguire scopi di natura etica e sociale per i quali è importante garantire la tracciabilità non solo della natura del prodotto, ma anche delle attività lavorative implicate nella sua realizzazione.

Proprio per concretizzare questa evoluzione BMB Manifattura Borse ha scelto di avvalersi dell’esperienza trentennale di Dedagroup Stealth nel settore della moda. La verticalizzazione di Stealth GO! per il comparto Pelletteria facilita infatti la concretizzazione di processi aggiornati e il controllo puntuale di ogni fase del ciclo produttivo. Grazie alla vista unica sui dati, inoltre, la soluzione software garantisce la trasparenza e la tracciabilità dell’intera Supply Chain, fornendo una completa visibilità delle attività realizzate nelle fasi che intercorrono tra la nascita del modello e l’industrializzazione del prodotto finito.

Stefano Zecchi, CFO di BMB – Manifattura Borse, ha sottolineato che per la società sostenibilità significa garantire una tracciabilità ma anche una corrispondenza etica e una compliance legislativa sui processi che riguardano le attività di lavoro. Tracciabilità che va dagli aspetti corporate a processi di tipo produttivo e sicuramente in quest’ultima parte il supporto di un prodotto come quello di Dedagroup Stealth dà il suo contributo.

In questo percorso di ridefinizione dei processi di BMB Manifattura Borse anche in ottica sostenibilità, la gestione e l’analisi dei dati è quanto mai cruciale.

Mimmo Solida, CEO di Dedagroup Stealth ha affermato che la verticalità di Stealth GO! sul mondo Fashion permette di contare su una struttura dati complessa che va dalla definizione delle componenti del prodotto, ai cicli di lavorazione, al controllo qualità: tutti dati che hanno una certa percentuale di replicabilità e che con un sistema gestionale evoluto possono essere adeguatamente strutturati e riutilizzati così da non dover sempre ricominciare la mappatura da zero.