Deda Cloud ha acquisito Ifinet

Deda Cloud ha perfezionato l’acquisizione del 100% di IFInet, società ICT di Verona specializzata in cybersecurity, sicurezza di rete, connettività, networking, infrastrutture di datacenter e cloud e conta su un team di 40 professionisti altamente specializzati.

L’operazione, preannunciata a metà febbraio, è strategica per il Managed Cloud Services Provider di Deda Group che, con l’ingresso in Ifinet, rafforza la propria capacità di declinare l’evoluzione verso il cloud e i modelli as a Service con una competenza avanzata e profonda in ambito cybersecurit.

L’integrazione dell’offerta di IFInet in Deda Cloud arricchisce il ventaglio di soluzioni con un approccio di Security by Design.

L’offerta di Deda Cloud evolve e con le soluzioni ibride e multicloud è pensata per consentire a Ceo e imprenditori di governare in prima persona le strategie evolutive, aiutandoli a interpretare e progettare il cloud come ponte verso il futuro, strumento non solo di governance, ma strategico per la crescita del business il controllo dei rischi crescenti a cui qualsiasi azienda è esposta.

Proprio per perseguire questo obiettivo Deda Cloud è in grado di portarlo alle aziende anche attraverso una piattaforma di service management.

L’unione delle best practice di erogazione del servizio delle due realtà confluisce anche nello strumento che consente a tutti i diversi livelli dell’azienda di utilizzare con semplicità gli elementi che costituiscono il ponte verso il futuro, ossia l’infrastruttura tecnologica.

Una piattaforma che permette anche a figure non tecniche, ma strategiche, di avere una rappresentazione immediata e aggiornata dei sistemi e del loro funzionamento.

Il tool permette quindi di far fronte con maggior consapevolezza alle scelte che si è chiamati a prendere in momenti critici, come quelli generati da attacchi cyber che, come ormai noto, sono inevitabili e pertanto necessitano sempre più di strumenti per gestirli al meglio e rapidamente.