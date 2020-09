Daybridge, l’app calendario che aiuta a pianificare la giornata

Daybridge è un’app calendario, attualmente in beta, che promette di fornire una nuova prospettiva alla gestione del tempo, più incentrata sull’utente che sul calendario stesso e sulle procedure.

L’app è sviluppata a Londra da Kieran McHugh, un ex ingegnere di Monzo, società fintech con sede nel Regno Unito che ha creato una delle prime banche online di quel Paese operanti solo su Internet tramite una app mobile.

McHugh ha fondato questa nuova start-up e, dopo alcuni mesi di lavoro di progettazione e per il reperimento di fondi, di recente ha annunciato dal proprio blog che Daybridge ha raccolto 750.000 sterline in un seed round guidato da Passion Capital e accompagnato da un corposo gruppo di angel investor dal Regno Unito e dagli Stati Uniti.

Dal lancio del programma beta di Daybridge a giugno, ha sottolineato il fondatore, l’azienda ha ricevuto un numero inatteso di richieste, con oltre 10.000 persone che si sono iscritte alla lista d’attesa dell’app. Questo investimento servirà ora, ha poi spiegato Kieran McHugh, per mettere su un team di ingegneri e designer e consentirà di dedicare il tempo e l’impegno necessari per finalizzare un prodotto di qualità e per soddisfare le elevate aspettative degli utenti.

A differenza della maggior parte dei calendari, Daybridge è progettato per non limitare l’utente a una griglia semivuota, ma piuttosto per renderlo libero di strutturare la propria giornata nel modo che preferisce, ad esempio mischiando insieme eventi, attività e note.

Oltre alla gestione degli eventi, offre strumenti per gestire i task, il tempo riservato, i viaggi e altri elementi che servono per pianificare al meglio il proprio tempo.

La timeline può essere popolata con le smart card, uno strumento utile per avere a portata di mano sia le informazioni sia le azioni utili e pertinenti.

È poi prevista la possibilità di connettere Daybridge ad altri prodotti e servizi mediante l’integrazione con IFTTT e il fondatore ha in progetto l’inserimento di ulteriori funzionalità utili.

Di Daybridge è in via di sviluppo sia l’app mobile per iOS e Android sia la versione web: al momento è ancora in fase beta.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’app.