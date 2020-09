Satispay, unica fintech italiana nella top 250 mondiale

Dopo essere stata inserita per la prima volta già nel 2018, anche nel 2020 Satispay compare nella classifica “Fintech 250” di CB Insights, dedicata alle aziende fintech a più rapida crescita nel mondo.

Con la classifica l’analista newyorkese premia lo sviluppo di tecnologie finanziarie innovative.

E nel caso di Satispay premia la validità del modello di mobile payment è la capacità di esecuzione della strategia di crescita.

Come spiega il ceo di CB Insight, Anand Sanwal, si tratta di una classifica globale delle migliori 250 aziende fintech private nel mondo.

Quest’anno le aziende in classifica provengono da 25 paesi diversi e fanno parte di 19 categorie che spaziano dal retail banking alle criptovalute, dall’assicurazione all’asset management.

Il team di ricerca di CB Insights ha selezionato le società Fintech 250 tra un pool di 16.000 candidati, sulla base di diversi fattori, tra cui i dati presentati da ciascuna azienda e il loro Mosaic Score.

Il punteggio Mosaic, basato sull’algoritmo di CB Insights, misura la salute generale e il potenziale di crescita delle aziende.

Attraverso questo approccio, basato su evidenze e dati statistici, il punteggio Mosaic può aiutare a prevedere il momento di crescita di una società, in base al contesto generale e alla sostenibilità finanziaria.

Le aziende che sono state incluse nella lista Fintech 250 della scorsa edizione hanno raccolto oltre 22 miliardi di dollari di investimenti e oltre 20 sono state quotate o acquisite.

“Ci aspettiamo – dice Sanwal in una nota – che anche le Fintech 250 di quest’anno possano avere un egual successo in futuro, grazie alla loro capacità di trasformare continuamente il modo in cui le persone spendono, risparmiano e investono il loro denaro”.

Per Alberto Dalmasso, Co-founder e Ceo di Satispay “Questo riconoscimento ci sprona a fare ancora di più per raggiungere il nostro ambizioso obiettivo di diventare lo strumento finanziario più utilizzato in Europa”.

