Databricks acquisisce la piattaforma di AI generativa MosaicML

Databricks, la Data and AI company, ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di MosaicML, una delle principali piattaforme di AI generativa.

Insieme, ha sottolineato l’azienda, Databricks e MosaicML intendono rendere l’AI generativa accessibile a tutte le organizzazioni, consentendo loro di costruire, possedere e proteggere modelli di AI generativa con i propri dati.

La transazione è valutata circa 1,3 miliardi di dollari, inclusi i retention packages, ha spiegato l’azienda.

MosaicML è una società nota per i suoi modelli linguistici MPT di grandi dimensioni (LLM) allo stato del’arte. Con oltre 3,3 milioni di download di MPT-7B e il recente rilascio di MPT-30B, MosaicML ha dimostrato come le organizzazioni possano costruire e addestrare rapidamente i propri modelli all’avanguardia utilizzando i propri dati in modo economicamente vantaggioso.

Clienti come AI2 (Allen Institute for AI), Generally Intelligent, Hippocratic AI, Replit e Scatter Labs utilizzano MosaicML per un’ampia gamma di casi d’uso di AI generativa.

Oggi quasi tutte le organizzazioni stanno studiando il modo migliore per utilizzare l’AI generativa e gli LLM e ogni leader sta valutando come sfruttare queste innovazioni mantenendo il controllo della risorsa più preziosa: i dati. Le organizzazioni e i dirigenti vogliono essere in grado di costruire, possedere e proteggere i propri modelli.

La Databricks Lakehouse Platform, combinata con la tecnologia di MosaicML, secondo l’azienda offrirà ai clienti un modo semplice e veloce per mantenere il controllo, la sicurezza e la proprietà dei loro preziosi dati senza costi elevati. Secondo MosaicML, l’ottimizzazione automatica dell’addestramento dei modelli consente un training 2-7 volte più rapido rispetto agli approcci standard. In combinazione con una scalabilità quasi lineare delle risorse, i modelli multi-billion-parameter possono essere addestrati in ore, non in giorni. Con Databricks e MosaicML, la formazione e l’utilizzo di LLM costeranno migliaia di dollari, non milioni, sostiene l’azienda.

La piattaforma unificata di Databricks per i dati e l’AI, combinata con le capacità di training dell’AI generativa di MosaicML, fornirà una piattaforma sufficientemente robusta per servire le più grandi organizzazioni del mondo e sufficientemente flessibile per affrontare un’ampia gamma di casi d’uso dell’AI.

L’intero team di MosaicML, compreso il team di ricerca all’avanguardia nel settore, dovrebbe unirsi a Databricks dopo la chiusura della transazione. Gli specialisti di apprendimento automatico e reti neurali di MosaicML conducono ricerche pionieristiche sull’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza dell’addestramento dei modelli. Il team è alla base di alcuni dei modelli foundation open source più popolari e avanzati, come MPT-30B, nonché degli algoritmi di addestramento che alimentano i prodotti di MosaicML.

La piattaforma di MosaicML sarà supportata, scalata e integrata nel tempo per offrire ai clienti una piattaforma unificata e senza soluzione di continuità dove poter costruire, possedere e proteggere i propri modelli di AI generativa.

Databricks e MosaicML offriranno ai clienti una maggiore possibilità di scelta nella creazione dei propri modelli, nell’addestramento dei modelli con i propri dati unici e nella creazione di IP differenziante per le loro aziende.