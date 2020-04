Cnvrg.io è una piattaforma di machine learning end-to-end che aiuta i data scientist a gestire l’intero processo connesso alle attività di data science, dalla ricerca fino al deployment, a standardizzarne i workflow, a scalarlo secondo necessità e a organizzare la collaborazione in team.

La piattaforma offre la possibilità di tracciare i modelli in tempo reale e in modo visuale, attraverso grafici e altri metodi; di archiviare i modelli e i relativi meta-dati, inclusi parametri e metriche; di condividere con i propri colleghi.

Quando si è pronti per la produzione, cnvrg.io assiste nel deployment dei modelli di intelligenza artificiale, con funzionalità di autoscale e monitoraggio, nonché di controllarli. Consente poi di creare e automatizzare pipeline di machine learning in modo facile, così come di condividerle nella propria organizzazione per il riutilizzo degli algoritmi.

L’azienda israeliana che sviluppa la piattaforma ha di recente annunciato il rilascio di cnvrg.io Core, la community platform gratuita pensata, come suggerisce il nome, per riportare i data scientist al “core” della loro attività.

La community della data science, ha spiegato il co-fondatore e Ceo di cnvrg.io Yochay Ettun, è stata fondamentale per la rapida crescita dell'innovazione nell’ambito dell’intelligenza artificiale e del machine learning.

Con la crescente complessità tecnica del campo dell’intelligenza artificiale, secondo Yochay Ettun, la comunità della scienza dei dati si è però allontanata dal core di ciò che rende la data science una disciplina così affascinante: gli algoritmi. I data scientist oggi impiegano l'80% del loro tempo in attività non collegate alla data science e il 65% dei modelli non arriva alla produzione, sottolinea ancora il Ceo di cnvrg.io.

La nuova community platform Cnvrg.io Core nasce per aprire la soluzione end-to-end alla comunità, al fine di aiutare i data scientist e gli ingegneri a concentrarsi meno sulla complessità tecnica e di DevOps e più sul core della scienza dei dati: risolvere problemi complessi.

Cnvrg.io aiuta a sfruttare il calcolo on premise o off premise, consentendo all'It aziendale di supportare l'intero ciclo di vita dello sviluppo di intelligenza artificiale. Cnvrg.io Core rende più accessibile l'innovazione dell’intelligenza artificiale, semplificando MLOps e riducendo il “debito tecnico” nascosto, associato alla creazione di applicazioni di machine learning. Questo rilascio è un contributo da parte di cnvrg.io per supportare i data scientist e gli sforzi da loro profusi nell'innovazione dell’intelligenza artificiale.

La piattaforma cnvrg.io Core, spiega l’azienda, offre un workbench code-first unificato creato per i data scientist, fornisce strumenti di gestione del flusso di lavoro, container preconfigurati e orchestrazione dei cluster, in modo che i data scientist possano iniziare rapidamente la loro attività di esplorazione.

L'infrastruttura flessibile della piattaforma core offre ai data scientist il controllo sull'uso di qualsiasi linguaggio, framework di intelligenza artificiale e ambiente di calcolo, sia on premise che sul cloud. Cnvrg.io Core offre in sostanza, tutto ciò di cui la data science necessita per costruire modelli di machine learning di grande impatto, dalla fase di ricerca alla produzione.

Cnvrg Core può essere installato on-premise o in un ambiente cloud, in modo semplice e rapido, partendo dal sito della piattaforma: basta registrarsi e seguire la documentazione.