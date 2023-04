Data center più flessibili, sostenibili e sicuri grazie alle novità di IBM

IBM ha annunciato nuove configurazioni single frame e a rack di IBM z16 e LinuxONE 4, estendendone le capacità a una più ampia gamma di data center. Basate sul processore Telum di IBM, le nuove opzioni sono progettate tenendo conto della sostenibilità dei data center ad alta efficienza, con l’obiettivo di aiutare i clienti a adattarsi a un’economia sempre più digitalizzata e al contesto globale di continua incertezza.

Introdotto nell’aprile del 2022, il multi-frame IBM z16 ha contribuito a trasformare diversi settori con l’inferenza AI in tempo reale su larga scala e la crittografia quantum-safe. IBM LinuxONE Emperor 4, annunciato a settembre 2022, presenta funzionalità in grado di ridurre il consumo energetico e lo spazio occupato nel data center, offrendo al contempo la scalabilità, le prestazioni e la sicurezza di cui i clienti hanno bisogno.

Le nuove configurazioni single frame e a rack ampliano le scelte infrastrutturali dei clienti e contribuiscono a portare questi vantaggi negli ambienti dei data center in cui spazio, sostenibilità e standardizzazione sono fondamentali.

“IBM rimane all’avanguardia nell’innovazione per aiutare i clienti a superare il periodo attuale caratterizzato da un mercato in continua evoluzione. Stiamo proteggendo gli investimenti dei clienti nell’infrastruttura esistente, aiutandoli al contempo a innovare con l’AI e le tecnologie quantum-safe. Queste nuove opzioni consentono alle aziende di tutte le dimensioni di co-localizzare senza problemi z16 e LinuxONE Rockhopper 4 con un’infrastruttura distribuita, apportando funzionalità straordinarie a tali ambienti”, ha dichiarato Ross Mauri, General Manager di IBM zSystems e LinuxONE.

Per fornire servizi digitali integrati, le organizzazioni di ogni settore stanno affrontando numerose sfide. Secondo un recente report dell’IBM Transformation Index, tra gli intervistati, la sicurezza, la gestione di ambienti complessi e la conformità alle normative sono state citate come sfide per l’integrazione dei carichi di lavoro in ambienti di cloud ibrido. A queste sfide si aggiungono le normative ambientali più severe e i costi in continuo aumento.

“Abbiamo constatato un grande valore aggiunto derivato dall’utilizzo della piattaforma IBM z16 in un ambiente di cloud ibrido. Utilizzare questi sistemi, molto sicuri per carichi di lavoro transazionali ad alto volume, combinati con le tecnologie cloud-native, ha permesso di raggiungere maggiori livelli di agilità e ottimizzazione dei costi sia per le aziende dei nostri clienti che per le nostre”, ha dichiarato Bo Gebbie, presidente di Evolving Solutions.

Le nuove offerte IBM z16 e LinuxONE 4 sono costruite per data center all’avanguardia, con l’obiettivo di contribuire a ottimizzare la flessibilità e la sostenibilità, con funzionalità di monitoraggio dell’energia a livello di partizione e metriche ambientali aggiuntive. Ad esempio, consolidando i carichi di lavoro Linux su un IBM LinuxONE Rockhopper 4, invece di eseguirli su un comparabile server x86 con condizioni e location simili, è possibile ridurre il consumo energetico del 75% e lo spazio del 67%, afferma IBM. Queste nuove configurazioni sono progettate per offrire la stessa sicurezza e l’elaborazione delle transazioni IBM su larga scala.

Progettato e testato secondo le stesse qualifiche interne del portafoglio IBM z16 ad alta disponibilità, il nuovo footprint ottimizzato per i rack è ideato per l’uso con rack standard da 19 pollici e unità di distribuzione dell’alimentazione di proprietà del cliente. Questo nuovo footprint offre l’opportunità di includere i sistemi in ambienti distribuiti con altri server, storage, SAN e switch in un unico rack per ottimizzare sia la co-locazione che la latenza per l’elaborazione complessa, come l’addestramento di modelli AI.

L’installazione di queste configurazioni nel data center – mette in evidenza IBM – può contribuire a creare nuovi casi d’uso, tra cui:

Progettazione sostenibile : Integrazione più semplice in configurazioni di data center a gestione termica a corridoio caldo o freddo con alimentazione e raffreddamento comuni per i data center.

: Integrazione più semplice in configurazioni di data center a gestione termica a corridoio caldo o freddo con alimentazione e raffreddamento comuni per i data center. Ottimizzazione delle soluzioni AI : Con l’inferenza AI on-chip e il nuovo IBM z/OS 3.1, sia che si tratti di configurazioni a rack, single frame o multi frame, i clienti possono addestrare o adottare modelli AI molto vicini al luogo in cui risiedono i dati, consentendo ai clienti di ottimizzare l’AI.

: Con l’inferenza AI on-chip e il nuovo IBM z/OS 3.1, sia che si tratti di configurazioni a rack, single frame o multi frame, i clienti possono addestrare o adottare modelli AI molto vicini al luogo in cui risiedono i dati, consentendo ai clienti di ottimizzare l’AI. Privacy dei dati : Supporto della sovranità dei dati per i settori regolamentati con restrizioni di conformità e governance sulla posizione dei dati, instradando le transazioni locali attraverso i data center locali con un’efficienza ottimizzata del montaggio su rack.

: Supporto della sovranità dei dati per i settori regolamentati con restrizioni di conformità e governance sulla posizione dei dati, instradando le transazioni locali attraverso i data center locali con un’efficienza ottimizzata del montaggio su rack. Edge computing: Consente un utilizzo più efficiente dei rack in spazi limitati in prossimità di dispositivi di manufacturing, healthcare o altri dispositivi edge.

Per i settori critici, come la sanità, i servizi finanziari, la pubblica amministrazione e le assicurazioni, un ambiente IT sicuro e disponibile è fondamentale per fornire un servizio di alta qualità ai clienti. IBM z16 e LinuxONE 4 sono progettati per fornire i più alti livelli di affidabilità del settore, afferma l’azienda, con una disponibilità del 99,99999% per supportare carichi di lavoro mission-critical nell’ambito di una strategia di cloud ibrido.

Questi alti livelli di disponibilità aiutano le aziende a mantenere l’accesso dei consumatori ai conti bancari, alle cartelle cliniche e ai dati personali. Le minacce emergenti richiedono protezione e le nuove configurazioni offrono funzionalità di sicurezza che includono il confidential computing, la gestione centralizzata delle chiavi e la crittografia quantum-safe per aiutare a contrastare i criminali cyber che pianificano azioni di “harvest now, decrypt later”.

“I sistemi IBM z16 e LinuxONE sono noti per la sicurezza, la resilienza e l’elaborazione delle transazioni su scala. I clienti possono ora accedere agli stessi standard di sicurezza e resilienza in nuovi ambienti con le configurazioni single frame e a rack, offrendo loro flessibilità nel data center. Inoltre, questo apre maggiori opportunità di business per i partner, che potranno raggiungere un pubblico più ampio integrando le funzionalità di IBM zSystems e LinuxONE nelle loro strutture esistenti”, ha dichiarato Matt Eastwood, SVP, WW Research, IDC.

Con l’Ecosistema IBM di partner ISV zSystems, IBM sta lavorando per affrontare le nuove sfide in termini di conformità e cybersecurity. Per i clienti che gestiscono carichi di lavoro di data serving, core banking e digital assets, un posizionamento ottimale di conformità e sicurezza è fondamentale per proteggere i dati personali sensibili e gli investimenti tecnologici esistenti.

“L’alta velocità di elaborazione e l’intelligenza artificiale sono fondamentali per far progredire le organizzazioni. IBM zSystems e LinuxONE hanno aggiunto la sicurezza e la potenza di cui avevamo bisogno per raggiungere nuovi clienti, casi d’uso e vantaggi per il business. La velocità nativa della nostra AI su questa piattaforma è stata sorprendente e siamo entusiasti di introdurre le offerte IBM LinuxONE ai nostri clienti che devono gestire grandi carichi di lavoro e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità aziendale”, ha dichiarato Adi Hazan, direttore di Analycat.

Con i nuovi server IBM LinuxONE Rockhopper 4, IBM offrirà IBM LinuxONE Expert Care. IBM Expert Care integra e preconfeziona i servizi di supporto hardware e software in un modello di supporto a più livelli, aiutando le organizzazioni a scegliere i servizi più adatti. Questo supporto per LinuxONE Rockhopper 4 offrirà un valore aggiunto ai clienti con costi di manutenzione prevedibili e rischi operativi e di dispiegamento ridotti.

Le nuove opzioni IBM z16 e LinuxONE 4 single frame e rack mount, supportate da LinuxONE Expert Care, saranno disponibili a livello globale presso IBM e i partner commerciali certificati a partire dal 17 maggio 2023.

