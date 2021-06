Data center, la visione di Intel per la infrastructure processing unit

In occasione del Six Five Summit, Intel ha presentato la propria visione per una infrastructure processing unit per data center(IPU, unità di elaborazione infrastrutturale). Ovvero, un dispositivo di rete programmabile progettato per consentire ai fornitori di servizi cloud e di comunicazione di ridurre i carichi e aumentare la disponibilità di prestazioni della CPU.

Con una IPU, i clienti potranno utilizzare meglio le proprie risorse. Questo attraverso una soluzione sicura, programmabile e stabile che consenta loro di trovare un equilibrio fra elaborazione e storage.

Guido Appenzeller, Chief Technology Officer, Data Platforms Group, Intel ha sottolineato che la Ipu è una nuova categoria tecnologica. Inoltre, è uno dei pilastri strategici della strategia di Intel per il cloud. Prende il via dalle funzionalità SmartNIC ed è progettata per fornire una soluzione alle complessità e inefficienze di un moderno data center. «In Intel siamo dediti a creare soluzioni e a innovare assieme ai nostri clienti e partner. La IPU è un esempio di questa collaborazione» ha concluso il manager.

Data center, come funziona una infrastructure processing unit

una IPU è un dispositivo di rete programmabile che gestisce in maniera intelligente le risorse infrastrutturali a livello di sistema. Accelerandole in maniera sicura all’interno di un data center. Consente agli operatori cloud di passare a un’architettura di storage e di rete interamente virtualizzata. Mantenendo prestazioni elevate e prevedibili, oltre a un elevato livello di controllo.

La IPU ha funzionalità dedicate per accelerare quelle applicazioni moderne che sono costruite su un’architettura basata su microservice nel data center. Ricerche condotte da Google e Facebook mostrano che una percentuale variabile tra il 22% e l’80% dei cicli delle CPU possono essere consumati dai carichi relativi alla comunicazione dei microservice.

Con la IPU, un fornitore di servizi cloud è in grado di gestire in sicurezza le funzioni infrastrutturali consentendo al contempo ai suoi clienti di controllare le funzioni della CPU e della memoria di sistema.