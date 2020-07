Data Center Innovation Day seconda edizione: parte il conto alla rovescia

Per offrire una visione chiara sull’evoluzione dei data center e poter adottare soluzioni corrette a livello progettuale e gestionale, le testate 01net, Ambiente & Sicurezza, L’Impianto Elettrico, RCI e Sicurezza, pubblicate dal Gruppo editoriale Tecniche Nuove, stanno organizzando la seconda edizione dell’evento Data Center Innovation Day.

Il format, completamente rinnovato, prevede, oltre al convegno virtuale che si terrà si terrà mercoledì 21 ottobre 2020, la realizzazione di una piattaforma online permanente dedicata a tutti i professionisti interessati ad approfondire le seguenti tematiche:

soluzioni IT, reti, software e cybersecurity;

impianti elettrici, gestione energia, UPS, cablaggi;

impianti di raffreddamento close control;

sicurezza, antintrusione e antincendio.

L’iniziativa è dedicata alla sicurezza, alla sostenibilità, all’efficienza energetica (e di conseguenza economica) determinate dagli impianti, dall’integrazione dei sistemi, dall’adozione di tecnologie innovative e da un’efficiente gestione.

Un gruppo qualificato di professionisti verrà invitato a partecipare all’evento digitale, che sarà costituito da una sessione plenaria e interventi tecnici di approfondimento.

Cosa sono i data center e perchè è importante conoscerli per il proprio business

Il data center è nel presente e nel futuro delle aziende perché la richiesta di potenza di calcolo crescente e la necessità di ottimizzare i carichi di lavoro non consentono più di fare affidamento sui sistemi tradizionali.

Oggi le aziende hanno la necessità di mantenere la continuità operativa, proteggere i dati aziendali, garantire la sicurezza e assicurare il rispetto dei requisiti normativi. Questo per i reparti IT si traduce in maggiori carichi di lavoro, difficilmente gestibili.

Per far fronte a questo scenario serve un data center in grado di erogare servizi dinamici per le necessità operative: disponibilità, efficienza ed economicità del cloud sono i fattori vincenti.

Dal punto di vista della struttura i data center sono in un momento storico di modernizzazione: che le strutture imponenti e monolitiche del passato (legacy) lasciano il passo alla modularità e alla gestione crescente della disponibilità.

La virtualizzazione sta contribuendo ad alimentare questa tendenza, proponendo applicazioni di nuova generazione e architetture basate su microservizi e container.

Si stanno creando data center definiti dal software, con infrastrutture modulari, capaci di adattarsi in maniera flessibile alle necessità mutevoli dei workload, con una configurazione capace di rispondere alla necessità di nuovi servizi nei tempi brevissimi dettati dalla digitalizzazione del business.

Per approfondire le tematiche partecipa al Data Center Innovation Day 2020 Digital Edition. il 21 ottobre 2020.

