Data Center Innovation Day 2021, appuntamento online il 23 giugno

Al via le iscrizioni per il terzo Data Center Innovation Day organizzato dal Gruppo Tecniche Nuove, l’evento virtuale gratuito che si terrà online mercoledì 23 giugno 2021 alle 14:30

Continuità elettrica, cooling, gestione dati e sicurezza nei data center: il regno dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture di connessione che fanno girare l’economia.

Come vengono gestite le operazioni IT cruciali per l’efficienza, la conservazione e il backup dei dati, le strutture di alimentazione, le connessioni, i controlli ambientali, i sistemi di raffrescamento e antincendio, i dispositivi di sicurezza, i sistemi di gestione energetica.

5G, container, edge, intelligenza artificiale: dentro i data center ci sono tutte le tecnologie che muovono il mondo digitale.

Questi e molti altri temi verranno illustrati durante l’incontro organizzato da 01net con le riviste RCI, L’Impianto Elettrico, Ambiente&Sicurezza.

Tavola rotonda: Cloud Region Italia

Come lo scorso anno, al centro dell’evento si pone la tavola rotonda dedicata al tema delle cloud region nazionali: “Cloud Region Italia – Come stiamo creando un sistema cloud nazionale, con quali data center, come gestiamo i dati, come li garantiamo“.

Parteciperanno alla tavola rotonda i manager italiani di Amazon Web Services, Ibm, Microsoft, MIX – Milan Internet eXchange, Oracle e OVHcloud.

Tavola rotonda: il green data denter

Novità di quest’anno è la tavola rotonda “Green Data Center – Dal progetto all’installazione, ricerca e sviluppo al centro della transizione ecologica”, in cui gli esperti Luca Stefanutti e Domenico Trisciuoglio si confronteranno, assieme alle aziende invitate, sui temi dell’efficienza e del risparmio energetico nei data center.

