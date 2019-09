Data Center Hub, come Siemens gestisce data center piccoli e medi

Data Center Hub di Siemens è un’applicazione basata su cloud che consente il monitoraggio in tempo reale, l’analisi automatizzata e l’elaborazione avanzata dei dati di performance infrastrutturali attraverso i più innovativi sistemi di connettività IoT e analytics.

La nuova soluzione della multinazionale tedesca completa il portfolio dedicato di Siemens garantendo un funzionamento efficiente dei data center di piccole e medie dimensioni.

La piattaforma Siemens per i data center raccoglie e analizza i dati provenienti dai dispositivi di campo e dalle fonti di informazione esterne (per esempio i dati meteo) per elaborare insight significativi e funzionali per tutti gli utenti dell’impianto.

I facility manager e gli IT manager dei data center, così come i tecnici e il management, grazie a Data Center Hub possono avere piena visibilità in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet o PC) degli indicatori chiave di performance come la potenza e l’efficienza di raffreddamento.

Il software web-based si installa in modo rapido e semplice ed è offerto con un modello di abbonamento scalabile. Inoltre, il software può elaborare dati provenienti da diverse fonti e tipologie di dispositivi – anche di terze parti - che spesso operano fianco a fianco nei data center.

L’analisi dei dati di funzionamento raccolti rivela i trend che possono essere utilizzati per ottimizzare i consumi energetici, i processi operativi, i costi e per gestire al meglio il personale. Altre analisi dei dati, come per esempio le mappe termiche, garantiscono un tempo di reazione rapido in caso di incidente e sono funzionali per strutturare attività di manutenzione predittiva. Una piattaforma chiara fornisce agli utenti una supervisione completa anche di molteplici siti dislocati in diversi luoghi. Inoltre, è possibile impostare l’invio di notifiche via SMS o via email.

Data Center Hub, infine, tramite l’elaborazione di report automatizzati, assicura una massima trasparenza e il pieno adempimento degli SLA tra il gestore del data center e i clienti che ne usufruiscono dei servizi.