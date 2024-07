Data center energivori: serve un cambio di passo sostenibile

L’allarme lanciato dall’ONU sull’impatto ambientale dei data center, con consumi energetici destinati a raddoppiare entro il 2030, impone una riflessione profonda e azioni concrete. Luca D’Alleva, Senior Consultant di BCS Italia, condivide un suo commento su questo tema cruciale, sottolineando la necessità di un cambio di passo che vada oltre la semplice restrizione.

Le preoccupazioni espresse dalle Nazioni Unite in merito all’impatto ambientale del settore data center sono fondate su dati concreti. Nonostante gli impegni assunti da colossi come Google e Microsoft per raggiungere il “net zero” entro la fine del decennio, si osservano trend preoccupanti. L’azienda di Mountain View, ad esempio, ha registrato un aumento del 48% delle emissioni di gas serra nel 2021 rispetto al 2020, mentre Microsoft ha riportato un incremento del 29% nello stesso periodo.

Questi numeri sollevano legittimi interrogativi sulla reale concretezza degli impegni presi finora. La crescente domanda di elaborazione dati, alimentata anche dall’avvento dell’intelligenza artificiale, rischia di esacerbare ulteriormente la situazione. Si rende quindi necessario un dibattito serio sull’implementazione di nuove normative per limitare l’impatto ambientale del settore data center. Ad oggi, l’impressione è che la questione sia ancora relegata a un ruolo marginale nelle strategie aziendali, dove la priorità è rappresentata dalla massimizzazione del profitto.

Affrontare la sfida della sostenibilità digitale richiede un approccio olistico, che coinvolga l’intero ecosistema e promuova innovazione tecnologica e responsabilità condivisa.

La crescita esponenziale dei dati, alimentata da cloud computing, intelligenza artificiale e IoT, richiede infrastrutture sempre più potenti e, di conseguenza, energivore. Se da un lato le regolamentazioni più stringenti sono fondamentali per limitare l’impatto ambientale dei data center, dall’altro è necessario un cambio di paradigma che metta al centro la sostenibilità fin dalla progettazione di queste infrastrutture.

Data center, le aree prioritarie di intervento

Efficienza energetica: L’adozione di tecnologie innovative, come sistemi di raffreddamento avanzati, server a basso consumo e ottimizzazione del carico di lavoro, può contribuire a ridurre significativamente i consumi energetici dei data center. Inoltre, è fondamentale promuovere l’utilizzo di energie rinnovabili per alimentare queste infrastrutture.

Economia circolare: L'implementazione di un approccio di economia circolare che preveda il riutilizzo, la riparazione e il riciclo dei componenti dei data center è cruciale per ridurre l'impatto ambientale legato alla produzione e smaltimento di questi dispositivi.

Responsabilità condivisa: La sostenibilità digitale non può essere solo un onere per i gestori dei data center. Anche le aziende e gli utenti finali devono fare la loro parte, adottando comportamenti responsabili come l'ottimizzazione dell'utilizzo dei servizi cloud e la riduzione del volume di dati superflui.

In conclusione, la sfida dei data center energivori richiede un impegno congiunto da parte di istituzioni, aziende e cittadini per promuovere un’innovazione sostenibile e costruire un futuro digitale davvero responsabile