Data center, CyrusOne ottiene una linea di credito da 7,9 miliardi di dollari e prepara lo sbarco in Italia

CyrusOne ha ottenuto una linea di credito da 7,9 miliardi di dollari per supportare la sua espansione globale nei data center dedicati all’intelligenza artificiale (AI). Questa iniziativa strategica mira a rispondere alla crescente domanda di infrastrutture AI, offrendo ambienti data center ad alta densità, energeticamente efficienti e altamente scalabili.

Le soluzioni di CyrusOne sono progettate per gestire le necessità dei carichi di lavoro AI, utilizzando tecnologie avanzate di raffreddamento come il raffreddamento a liquido su chip e il raffreddamento per immersione, che consentono di gestire fino a 300kW per rack. Queste innovazioni non solo ottimizzano lo spazio, ma riducono anche l’impatto ambientale grazie a design a zero consumo d’acqua .

Un elemento chiave di questa espansione è l’apertura di un nuovo data center a in Lombardia, a Segrate. Questa struttura sfrutterà le soluzioni avanzate di CyrusOne, offrendo una capacità di calcolo ad alta densità e una scalabilità flessibile per adattarsi ai diversi carichi di lavoro AI. Il data center di Segrate rappresenta un punto strategico per servire meglio il mercato italiano ed europeo, rispondendo alla crescente domanda di servizi AI e cloud nella regione.

Le soluzioni di CyrusOne garantiscono una protezione avanzata dei dati e dell’infrastruttura computazionale, assicurando la conformità alle normative sulla protezione dei dati. Questo approccio consente alle aziende di scalare rapidamente le loro operazioni AI, migliorando l’efficienza operativa e riducendo i costi. L’alta densità di calcolo e l’efficienza energetica delle strutture permettono di gestire carichi di lavoro intensivi senza compromettere la sostenibilità.

L’apertura del data center di Segrate è parte di un più ampio piano di CyrusOne per ampliare la sua presenza globale e supportare l’espansione dell’AI. Con la nuova linea di credito, l’azienda è ben posizionata per sviluppare ulteriormente le sue capacità infrastrutturali e fornire soluzioni innovative alle aziende che necessitano di potenza computazionale avanzata per le loro applicazioni AI