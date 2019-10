Teradata Vantage è una piattaforma di analytics cloud-first che consente di eseguire analisi sofisticate su tutti i tipi di opzioni di deployment: in ambienti di cloud pubblico, ibrido o multi-cloud.

Google ha annunciato una partnership proprio con Teradata, tesa a offrire i prodotti di data analytics di questa società su Google Cloud.

L’integrazione non è immediata: ha spiegato Google, infatti, che a partire dal prossimo anno i clienti di Big G saranno in grado di eseguire la piattaforma cloud di analytics Teradata Vantage su Google Cloud Platform (GCP).

La partnership avviene in un contesto in cui la crescita esponenziale dei dati presenta nuove sfide per le aziende di tutto il mondo. Con l'afflusso di nuovi e diversi tipi di dati, le imprese hanno bisogno di scalare l’infrastruttura, facendo allo stesso tempo attenzione a ottimizzare i costi e a gestire le crescenti aspettative provenienti dalle diverse funzioni aziendali.

I team predisposti hanno dunque il compito di analizzare, archiviare ed estrarre insight significativi da questa mole di dati, e necessitano di strumenti adeguati a queste nuove sfide.

L'approccio di Teradata a un’offerta di data analytics che sia in grado di soddisfare le esigenze dei clienti enterprise, ha sottolineato la società di Mountain View, è allineato con quello di Google. Ed è per questo che Big G ha lavorato per offrire Teradata Vantage sulla sua piattaforma GCP.

Avere Teradata Vantage su Google Cloud, ha spiegato ancora Google, significa che i clienti che già utilizzano il software di Teradata potranno semplificare il loro percorso di esecuzione su Google Cloud nonché sfruttare le funzionalità globali di infrastruttura, sicurezza, scalabilità e computing di Google Cloud. Inoltre, la migrazione da un sistema di analytics on-premise a Teradata Vantage su Google Cloud Platform ha le caratteristiche adatte per essere rapida e a basso rischio, poiché il software Vantage è coerente in ogni ambiente, e ciò semplifica notevolmente il processo.

I clienti interessati all'utilizzo di Vantage su Google Cloud Platform possono dunque aspettarsi una soluzione completa as-a-service per l'enterprise analytics che includa software, servizi, infrastruttura e supporto.

Teradata Vantage su Google Cloud Platform sarà disponibile nel 2020 ma, informa Mountain View, chi fosse interessato a un'anteprima privata durante la prima metà del 2020 può contattare il proprio account Google Cloud o Teradata.