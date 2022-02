Dassault Systèmes: Gian Paolo Bassi alla guida di 3DExperience Works

Gian Paolo Bassi, per sette anni Ceo di Solidworks, guiderà l’organizzazione 3DExperience Works di Dassault Systèmes in qualità di Executive Vice President. Manish Kumar, responsabile della divisione R&D di Solidworks dal 2018, ne acquisisce il ruolo di Ceo.

La nomina di Gian Paolo Bassi segue la creazione di successo di 3DExperience Works, portfolio di soluzioni in cloud basato sulla piattaforma 3DExperience di Dassault Systèmes, avvenuta nel 2019, customizzato per i clienti Solidworks, per le aziende del mid-market e il loro ecosistema.

Bassi guiderà dunque un’ampia organizzazione finalizzata alla continua crescita di 3DExperience Works e alla massimizzazione del valore fornito allo spazio di innovazione mainstream.

Con oltre 25 anni di esperienza nei settori del 3D, CAD e PLM, in Dassault Systèmes Bassi ha svolto un ruolo di primo piano per la crescita e la diversificazione di Solidworks, sin dal suo ingresso in azienda nel 2011.

Come CEO di Solidworks Bassi ha guidato lo sviluppo delle future strategie di prodotto e tecnologiche del marchio progettate per il desktop e il cloud. In precedenza ha ricoperto il ruolo di Vice President Research & Development di Solidworks.

La nomina di Manish Kumar persegue l’impegno e gli investimenti di Dassault Systèmes nella ricerca e sviluppo di Solidworks, tratto distintivo del brand. Kumar, in qualità di Vice President R&D di Solidworks, ha giocato un ruolo chiave nello sviluppo delle strategie di prodotto e tecnologiche di Solidworks. In qualità di nuovo CEO di Solidworks Kumar si occuperà delle sinergie tra R&D e la community di utenti del marchio, oltre ad accelerare l’adozione del portfolio Solidworks in continua espansione.

Kumar è entrato a far parte del team R&D di Solidworks nel 1998 come sviluppatore software; ha contribuito in modo determinante ai primi sviluppi di Solidworks in varie aree come traduttori, surfacing, modellazione, sketcher, assemblaggio, saldature, lamiera e disegni. Inoltre, Kumar ha guidato lo sviluppo della piattaforma 3DExperience nell’area R&D di Solidworks ed è stato un attore chiave nella trasformazione che ha portato Solidworks verso un solido percorso di innovazione e il “futuro della progettazione”, attraverso la collaborazione con il più grande team R&D di Dassault Systèmes.