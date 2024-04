Dalla terra al cloud con Genya di Wolters Kluwer

L’affascinante migrazione digitale del mondo professionale italiano. Quali sono i vantaggi che comporta l’utilizzo del Cloud. Speranze e timori di un viaggio verso una tecnologia e verso una nuova redditività.

Ma esistono barriere all’adozione del Cloud? La risposta è sì. La prima tra tutte è culturale e operativa. Ciòè la mancanza di competenze necessarie per gestire e utilizzare il Cloud.

Ma non dimentichiamo le preoccupazioni per la sicurezza e i costi iniziali della migrazione che rappresentano sicuramente un freno importante all’adozione del Cloud in maniera più massiccia negli Studi professionali e nelle PMI.

Gianfranco Altamore, manager consulting Genya di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, tocca quotidianamente con mano come il mondo degli Studi Professionali e delle PMI reagisce alla sollecitazione al passaggio alle tecnologie in cloud.

“È difficile trovare un interlocutore contrario al cloud. I vantaggi sono palesi. La migrazione al cloud può offrire ai professionisti e alle imprese numerosi vantaggi. Maggiore flessibilità, una riduzione dei costi dell’IT, la sicurezza dei dati. Ma pur nella convinzione dei vantaggi esistono anche ostacoli spesso difficili da superare. La comprensione delle tecnologie non è semplice, la scelta del servizio cloud più adatto alle esigenze dello Studio può essere complessa e può richiedere una conoscenza approfondita delle diverse tecnologie disponibili. Il discorso sulla sicurezza dei dati è sempre ampio, come lo è quello legato alla formazione del personale. È evidente che il cloud rappresenti un’opportunità di crescita e di sviluppo per il professionista e per la sua clientela, ma le resistenze al cambiamento sono spesso prevalenti perché si privilegia il quotidiano rispetto alle prospettive future.”

Spesso decisiva è la prova pratica di un applicativo cloud nativo. La ricerca e sviluppo di Wolters Kluwer ha prodotto soluzioni completamente nuove con logiche innovative per un mercato tendenzialmente tradizionalista come quello dei commercialisti. Genya non è un insieme di soluzioni che pongono al centro l’adempimento, al centro c’è sempre l’utilizzatore che può ottenere dall’esecuzione dell’adempimento dati, spunti, idee e prospettive che vanno ad arricchire il suo lavoro e il suo studio e che vanno a vantaggio del suo cliente. Inoltre Genya se provata e testata, offre la consapevolezza di un applicativo e di un ambiente di utilizzo adeguati alla contingenza ma pronti all’espansione. “Genya regala una user experience molto positiva fin dalle demo. I flussi sono semplificati e l’apprendimento è talmente veloce e autonomo da rendere quasi inutile l’affiancamento”, racconta Mirko Fratus, Tax Lead Technology Manager di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia. “Cito spesso l’episodio di un nostro cliente cha abbiamo avvicinato dopo poco tempo dall’acquisizione della suite Genya Bilancio per offrirgli una sessione di affiancamento e affinamento al prodotto. La risposta è stata «grazie mi sono già impratichito da solo». Ecco questa è la prova provata della semplicità, accessibilità e concretezza del progetto Genya.”

Raffaella Criscuolo, commercialista e revisore legale dello Studio «Laboratorio Aziende» di Alessandria, testimonia “Genya ci ha un po’ cambiato la vita e in qualche modo ci fa percepire in maniera ancora più completa i grandissimi vantaggi che abbiamo registrato con la nostra decisione di migrare al cloud. Questa migrazione tecnologica è già di per sé un valore aggiunto. Oltre a tutti i benefici operativi comporta anche un certo vantaggio in termini di risorse risparmiate. Tempo e costi dedicati alla struttura IT, che da solida passa ad eterea, sono valori da non sottovalutare. Ma l’adozione di molti degli applicativi dell’ecosistema Genya di Wolters Kluwer Tax & Accounting ci ha fatto distogliere l’attenzione dai vantaggi del cloud tout court. Genya è un mondo operativo totalmente diverso da quello che usavamo prima. Concetti innovativi e una user experience davvero soddisfacente. Riusciamo ad offrire tempi di reazione alle richieste della clientela che prima erano impossibili e siamo in grado di offrire dati e informazioni per le quali prima avremmo dovuto impiegare giorni. Cloud e Genya sono un binomio che ci accompagnerà nella crescita del nostro Studio e dei nostri clienti.”

