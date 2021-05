Zerynth, la piattaforma IoT che vuole connettere e innovare il manifatturiero

Zerynth ha presentato la sua nuova piattaforma IoT che consiste in una nuova linea di prodotti hardware, software e soluzioni cloud avanzate.

Un ecosistema di strumenti che permette di guidare, in modo semplice, la digitalizzazione dei processi industriali: è infatti pensato per tutte quelle aziende che intendono sviluppare nuovi prodotti connessi, connettere prodotti già esistenti o creare soluzioni IoT industriali.

La piattaforma IoT Zerynth è dunque in grado di soddisfare le esigenze IoT industriali: una soluzione IoT end-to-end completa, che consente di gestire con semplicità l’hardware, il software e i servizi cloud e ridurre i tempi di sviluppo tramite strumenti flessibili e scalabili.

La nuova linea di prodotti hardware di Zerynth include infatti schede di sviluppo, schede di espansione, moduli IoT e dispositivi industriali IoT potenti ed efficienti.

Al nuovo modulo IoT (ZM1), che consente di avere prodotti connessi, scalabili e sicuri, si affiancano schede di sviluppo (ZM1-DB) modulari, flessibili e facili da personalizzare, che permettono di incrementare le funzionalità dei macchinari e sono adattabili, dal prototipo alla produzione di massa.

Queste schede possono essere inserite in un contenitore per guida DIN industriale, rendendo la prototipazione veloce ed efficiente. Le schede di espansione consentono di aggiungere funzionalità specifiche, come ad esempio la possibilità di interfacciare sensori industriali, PLC e aggiungere connettività cellulare di nuova generazione (5G).

L’intero sistema hardware è costituito dunque da moduli , dispositivi e schede di sviluppo IoT. Viene gestito grazie al sistema operativo zOS, programmabile in C e in Python Ogni dispositivo Zerynth si collega allo zCloud per l’invio e la gestione dei dati e la gestione delle flotte di dispositivi. Lo zCloud facilita l’integrazione con applicazioni e servizi Cloud di terze parti.

In questo modo, la piattaforma è in grado di fornire un’ampia gamma di applicazioni IoT e soddisfare le esigenze di tutti i settori, come manifatturiero, automotive, logistica, agricoltura, gestione dei rifiuti, energia, etc.



A completare la suite è la zDashboard, un’applicazione cloud che consente di creare in maniera facile ed intuitiva interfacce di visualizzazione dati in tempo reale e sistemi di reportistica automatica e interattiva accessibili ovunque.