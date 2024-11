Da AGCOM via libera all’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) in Italia ha dato il via libera all’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom.

A seguito del comunicato del 15 marzo 2024 in cui annunciava l’acquisizione di Vodafone Italia, il 17 settembre 2024 Swisscom ha notificato la transazione all’AGCOM. In data 6 novembre 2024, quest’ultima ha annunciato di aver dato il via libera incondizionato alla transazione.

Nel complesso, l’acquisizione di Vodafone Italia procede conformemente ai tempi prestabiliti. Swisscom si è assicurata il finanziamento per il prezzo di acquisto di 8 miliardi di euro a maggio 2024 e ha ricevuto il via libera incondizionato all’acquisizione sia dalla Presidenza del Consiglio dei ministri italiano (legislazione sul golden power), che dalla Commissione federale svizzera della concorrenza e dalla Commissione europea (Foreign Subsidies Regulation).

La transazione è tuttora soggetta a due altre autorizzazioni normative, tra cui quella dell’autorità antitrust italiana (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM). Quest’ultima ha annunciato l’11 settembre 2024 di aver avviato un’indagine approfondita (Fase II) sull’acquisizione ai sensi delle norme italiane in materia di controllo delle operazioni di concentrazione.