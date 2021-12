CyCognito, il SaaS che testa la sicurezza e protegge le imprese

CyCognito è una piattaforma di External Attack Surface Management che fornisce una soluzione completa per dare rapidamente priorità, indagare e rispondere ai potenziali rischi per la sicurezza.

Sfruttando i più recenti progressi nel machine learning (ML) e nella comprensione del linguaggio naturale (NLU, Natural Language Understanding), la piattaforma costruisce autonomamente un modello di dati che ritrae la struttura di business di un’organizzazione. Dal nome dell’azienda alle decine e anche centinaia tra dipartimenti, filiali, acquisizioni e brand di cui l’organizzazione è composta.

La piattaforma si occupa poi di scansionare miliardi di server e dispositivi su Internet per contestualizzare e identificare le risorse esposte e non gestite che potrebbero servire come punti di ingresso per gli aggressori.

CyCognito mette in evidenza come diverse imprese Fortune 500, tra cui Colgate-Palmolive, Emerson e Tesco, così come gruppi governativi come lo Stato della California, stiano già utilizzando la sua piattaforma per scoprire, testare e contestualizzare autonomamente le minacce alla sicurezza prima che accadano.

Il team di CyCognito ha sviluppato questa soluzione per affrontare quello che ritiene essere un gap di sicurezza fondamentale che si crea quando le organizzazioni utilizzano Internet per creare ecosistemi IT che abbracciano ambienti on-premise, cloud, partner e filiali.

Automatizzando i processi di gestione della superficie di attacco precedentemente manuali, e integrandosi con asset management, reporting, security operation, gestione del rischio e altri flussi di lavoro, CyCognito consente alle imprese di assumere il pieno controllo della loro attack surface.

Fa questo, scoprendo ed eliminando i rischi critici per la sicurezza di cui le imprese non conoscevano nemmeno l’esistenza.

Il mese di dicembre è stato denso di novità per CyCognito. All’inizio del mese, l’azienda ha annunciato di aver raccolto un round di finanziamento Series C da 100 milioni di dollari guidato da The Westly Group. Questo, solo 3,5 anni dopo la fondazione della società nel 2017.

Poi, CyCognito ha annunciato di aver stabilito una nuova alleanza con Intel 471, un importante fornitore di cybercrime intelligence.

Sempre questo mese, CyCognito ha annunciato che le sue soluzioni di gestione e protezione della superficie di attacco esterna sono ora disponibili in Aws Marketplace.

Aws Marketplace è il catalogo digitale con migliaia di offerte da independent software vendor che rende facile trovare, testare, acquistare e fare deployment di software che funziona su Amazon Web Services.