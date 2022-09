Cybersecurity, ReeVo acquisisce il 55% del capitale sociale di Security Lab

ReeVo – PMI innovativa e provider italiano di servizi cloud e cybersecurity – ha comunicato di aver sottoscritto un accordo d’investimento vincolante per l’acquisizione del 55% del capitale sociale di Security Lab, società milanese specializzata in cybersecurity.

Salvatore Giannetto e Antonio Giannetto rispettivamente Presidente e CEO di ReeVo hanno così commentato: “L’acquisizione di Security Lab darà un’ulteriore spinta alla già importante crescita organica del gruppo ReeVo. Ci auguriamo che questa possa essere la prima di una serie di future acquisizioni per accelerare la nostra espansione in Italia e all’estero, sempre focalizzata in una logica industriale verso l’erogazione di servizi cloud e cybersecurity.

Vogliamo consolidare la nostra presenza su entrambi i mercati in forte crescita e oramai convergenti, data l’importanza e l’attenzione sempre crescente sulla gestione e sicurezza dei dati”.

Alessandro Armenia, socio di maggioranza e CEO di Security Lab, ha così commentato: “Questa operazione segna un passo importante per Security Lab a 11 anni dalla sua fondazione. Aver implementato un significativo know-how nella cybersecurity e aver costruito un importante pacchetto di clienti, ci hanno resi attraenti per una società del calibro di ReeVo.

Siamo certi che entrando a far parte della galassia ReeVo la nostra crescita avrà un’importante accelerazione”.

L’acquisizione – ha sottolineato l’azienda – consentirà a ReeVo di estendere la propria quota di mercato sui servizi di cybersecurity erogati a clienti di grande e media dimensione oltre che acquisire competenze tecniche e risorse qualificate e riconosciute nell’erogazione di servizi di cybersecurity.

L’azienda ha anche annunciato che la continuità gestionale in Security Lab sarà garantita attraverso la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui due nominati dal socio ReeVo e uno dai soci attuali.

Security Lab nasce nel 2011 con l’intento di creare una struttura altamente specializzata, dedicata all’analisi e allo sviluppo di soluzioni in ambito “network & security”, un advisor a cui rivolgersi per difendere, proteggere e ottimizzare i propri sistemi.

Il S.O.C. di Security Lab eroga servizi Managed Detection & Response finalizzati alla sicurezza dei sistemi informativi del cliente, fornendo un servizio che prevede un’attività operativa a supporto per l’analisi approfondita di eventuali “use case” categorizzati come incidenti di sicurezza.

La fascia di mercato su cui opera la società è costituita da clienti di grande e media dimensione.

