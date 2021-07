Cybersecurity, perché Aws ha comprato Wickr, specialista della comunicazione cifrata

Amazon Aws ha annunciato di aver acquisito Wickr, una società innovativa che ha sviluppato una tecnologia di comunicazione crittografata end-to-end tra le più sicure del settore, per ambiti quali il messaging, le videoconferenze, il file sharing e altri.

Con Wickr, i clienti e i partner beneficiano di funzionalità di sicurezza avanzate non disponibili con i servizi di comunicazione tradizionali, attraverso la messaggistica, le chiamate vocali e video, la condivisione di file e la collaborazione.

Questo dà alle imprese attente alla security e alle agenzie governative la possibilità di implementare importanti controlli di governance e sicurezza per aiutarle a soddisfare i loro requisiti di conformità.

Oggi, ha messo in evidenza Amazon Web Services, i clienti del settore pubblico usano Wickr per una vasta gamma di obiettivi, dalla comunicazione sicura con i dipendenti in ufficio alla fornitura di comunicazioni criptate sul tactical edge.

I clienti enterprise utilizzano Wickr per mantenere le comunicazioni tra dipendenti e partner commerciali private, pur rimanendo conformi ai requisiti normativi.

L’acquisizione di Wickr da parte di Amazon Web Services arriva in un momento in cui la necessità di questo tipo di comunicazioni sicure sta accelerando.

Con il passaggio ad ambienti di lavoro ibridi, dovuto in parte alla pandemia di Covid-19, le imprese e le agenzie governative hanno un crescente desiderio di proteggere le loro comunicazioni nelle diverse sedi remote.

Le soluzioni di comunicazione sicura di Wickr aiutano le imprese e le organizzazioni governative a adattarsi a questo cambiamento nella loro forza lavoro e Amazon è convinta si tratti di una importante aggiunta alla crescente serie di servizi di collaborazione e produttività che Aws offre a clienti e partner.

Amazon ha anche annunciato che Aws offrirà i servizi di Wickr con effetto immediato e i clienti, il canale e i partner commerciali di Wickr possono continuare a usare i servizi dell’azienda così come accadeva prima.