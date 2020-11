Cybersecurity, FireEye acquista Respond Software

Sono settimane molto intense per il settore cybersecurity: dopo l’operazione di Palo Alto Networks con Expanse, ora è FireEye ad operare sul mercato con l’acquisizione di Respond Software per 186 milioni di dollari.

FireEye individuato nella soluzione Analyst di Respond un’importante aggiunta al proprio portfolio, andando ad integrare la piattaforma Mandiant Solutions.

Non è un mistero che la sicurezza informatica stia investendo molto in tecnologie di intelligenza artificiale e machine learning, e FireEye ne fa ampio uso per rafforzare le sue soluzioni e portare un livello di automazione che semplifichi e abiliti la cybersecurity, la ricerca di problemi reali e l’eliminazione dei falsi positivi.

L’acquisizione di Respond Software va anch’essa in questa direzione, portando in dote a FireEye un importante bagaglio di software pensati per il machine learning.

Kevin Mandia, Ceo di FireEye, ha affermato che l’apprendimento automatico basato su cloud di Respond abilita la già forte posizione in prima linea di Mandiant, fornendo risultati più rapidi e una protezione ancor più efficace ai propri clienti. la nostra esperienza per fornire risultati più rapidi e proteggere più clienti.

Mike Armistead, Ceo di Respond, ha affidato la propria posizione ad un blog post, dichiarando che l’acquisizione da parte di FireEye segna la fine di un viaggio di quattro anni per la startup. Al tempo stesso, Armistead ritiene che entrare a far parte di FireEye sia una scelta eccellente. Dopo mesi di discussione e trattative, conclude il Ceo, entriamo a far parte della celebre piattaforma Mandiant.

FireEye non si è limitata ad annunciare l’acquisizione di Respond Software, ma ha anche svelato di aver ottenuto un investimento di 400 milioni di dollari dal fondo Blackstone Tactical Opportunities e ClearSky (un investitore in Respond), dando alla società un nuovo afflusso di denaro utile per fare ulteriori operazioni strategiche.