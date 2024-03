Cybersecurity, Dell e Crowdstrike ampliano la partnership strategica

Il servizio Dell MDR è disponibile con la piattaforma CrowdStrike Falcon XDR AI-native, e offre la velocità, la competenza e la flessibilità di cui i clienti necessitano per rispondere alle cyber minacce.

Dell Technologies e CrowdStrike hanno comunicato l’ampliamento della partnership strategica per offrire i servizi Dell Managed Detection and Response (MDR) con la piattaforma AI-native leader di mercato CrowdStrike Falcon XDR, aiutando così i clienti a difendersi da attacchi informatici sempre più complessi.

Secondo il 2024 CrowdStrike Global Threat Report, i cyber attacchi sono sempre più veloci, sofisticati e invisibili. Allo stesso tempo, le organizzazioni sono costrette a fare di più con meno mentre la mancanza di competenze in materia di sicurezza informatica aumenta. Per proteggersi dalle moderne minacce, i clienti necessitano di soluzioni di sicurezza gestite ed olistiche, in grado di ridurre la complessità, che fungano da moltiplicatore di forza per i team IT e di sicurezza. La combinazione della competenza degli esperti di sicurezza di Dell e delle loro capacità proattive di identificazione delle minacce con la piattaforma leader del settore Falcon, offre la sicurezza di cui i clienti hanno bisogno in ambienti multi-cloud e multi-vendor.

“Lavorare con CrowdStrike offre maggiore scelta e flessibilità ai clienti in un contesto di sicurezza molto frammentato e complesso”, ha dichiarato Mihir Maniar, VP of infrastructure, edge and security services portfolio di Dell Technologies. “I clienti necessitano di soluzioni di sicurezza scalabili e basate sui risultati per fronteggiare minacce informatiche sempre più sofisticate. La combinazione di MDR e della piattaforma CrowdStrike permette loro di ridurre l’esposizione alle minacce, individuare e rispondere agli incidenti, e ripristinare applicazioni e sistemi”.

“Falcon è diventata in poco tempo la piattaforma di riferimento per la sicurezza informatica del mercato. Ampliando la nostra alleanza strategica con Dell per potenziare i loro servizi MDR, abbiamo accesso a un numero sempre maggiore di clienti offrendo loro una soluzione di protezione leader di mercato”, ha affermato Daniel Bernard, chief business officer di CrowdStrike. “Con Dell, vediamo un’importante opportunità per garantire a tutti i clienti – dalle grandi alle aziende medio-piccole – i migliori risultati in termini di sicurezza per fermare le minacce e gestire gli attacchi”.

Dell Managed Detection and Response è disponibile per i clienti a livello globale con la piattaforma CrowdStrike Falcon XDR come soluzione diretta e attraverso i partner di canale.