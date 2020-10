Cybersecurity: cosa dobbiamo fare nei prossimi mesi

Con la seconda curva pandemica in atto la cybersecurity sarà al centro della digital transformation delle aziende: con l’adozione dello smart working e di piani di continuità operativa diventa obbligatorio dare sicurezza ad applicazioni e dispositivi utilizzati in tutto l’ambiente IT esteso, liquido.

Dalla sua posizione dei fornitore di soluzioni sicure di rete e collaboration, Cisco ha individuato quattro tendenze di cybersecurity per i mesi che ci attendono.

Futuro senza password

Il numero di password è cresciuto in modo esponenziale diventando un fenomeno che rischia di generare costi aggiuntivi e difficoltà di gestione. Secondo il Verizon Data Breach Investigation Report, l’81% delle violazioni di cybersecurity passa attraverso il furto delle credenziali. Per Cisco bisogna pensare adesso a un futuro senza password.

È fattibile: la tecnologia è in continua evoluzione e ha reso la biometria quasi onnipresente nei processi di identificazione.

Cisco è conscia che servirà tempo per poter vedere in azione soluzioni passwordless su larga scala. Ma prima si inizia, anche subito, meglio è.

Collaboration attiva

L’approccio tradizionale alla sicurezza aziendale era principalmente quello di comunicare istruzioni e policy. Negli ultimi mesi si è assistito a un importante cambiamento culturale: i professionisti della sicurezza collaborano sempre di più con gli altri dipartimenti aziendali e, con l’adozione dello smart working, i responsabili della sicurezza devono poter mettere in atto una strategia di cybersecurity che sia semplice da usare e facile da comprendere.

Secondo Cisco la collaboration, in luogo del controllo, può avere un impatto significativo e positivo sull’azienda e i suoi dipendenti: porre più vincoli può significare più rischi.

Smart working sicuro

Negli ultimi mesi lo smart working è stato adottato anche dalle aziende più conservatrici. Durante il periodo di emergenza, Duo Security, l’azienda di Cisco che si occupa di servizi di autenticazione multifactor e di accesso sicuro, ha rilevato una crescita delle autenticazioni daa 600 a 800 milioni.

Secondo la ricerca Cisco Workforce of The Future, l’87% degli intervistati vuole poter scegliere se lavorare da casa o dall’ufficio, mentre il 65% vuole mantenere l’autonomia guadagnata durante il periodo di lockdown.

È un dato di fatto che le persone preferiscano un modello ibrido e flessibile del lavoro. Non solo autenticazione multifactor, sicurezza DNS e VPN: i CISO devono fare un bilancio di ciò che successo in questi mesi e adottare una visione strategica su come proteggere le loro aziende e i loro colleghi nei mesi a venire.

Intelligenza artificiale e approccio zero-trust

Negli approcci di sicurezza più tradizionali, la fiducia si basa quasi esclusivamente sulla localizzazione della rete da cui proviene la richiesta di accesso, mentre l’approccio zero-trust permetterà di fornire alle aziende una maggiore consapevolezza sull’importanza dei servizi e delle piattaforme che controllano e gestiscono le identità e i dispositivi connessi. L’utilizzo di più fattori di autenticazione, la crittografia e la marcatura di dispositivi renderanno più complicata la vita dei criminali informatici.

La User and Entity Behaviour Analytics (UEBA) è un esempio di come l’intelligenza artificiale e il machine learning possano essere usati per abilitare un modello zero-trust, permettendo l’analisi automatica di attività e riducendo i tempi di intervento in caso di attacco.